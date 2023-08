France, Belgique, Pays-Bas : le ministre québécois de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, entame ce mercredi une mission d’une semaine en Europe afin de s’inspirer de ses meilleures pratiques, a appris La Presse. Au menu : des discussions sur l’agriculture durable, l’aménagement du territoire, la relève et les serres de demain.

« On partage certainement beaucoup de défis qui sont similaires, mais peut-être qu’ils prennent des moyens différents que les nôtres pour chercher à les relever. Alors moi, je m’en vais poser des questions, écouter et prendre des notes », a expliqué le ministre Lamontagne en entrevue, tôt mardi matin, depuis Paris.

Cette tournée débutera par un tête-à-tête avec le ministre français de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau. Elle le mènera ensuite en Belgique, où il s’entretiendra avec le ministre fédéral de l’Agriculture, David Clarinval, et les ministres des régions de Wallonie et de Flandre. Des discussions sont aussi prévues avec des dirigeants et des élus de la Commission européenne, des Pays-Bas et de la région Île-de-France.

« On connaît les défis de la transition écologique partout dans le monde pour l’agriculture, mais pour moi, c’est de comprendre comment ils vivent ces défis-là ici », a ajouté M. Lamontagne, qui raconte partir « en éclaireur ».

Pour la petite histoire, c’est le premier ministre François Legault qui, au retour d’Europe l’an dernier, a annoncé à M. Lamontagne qu’il s’était engagé à ce qu’il participe à la foire agricole de Battice, en Belgique. Le Québec y sera l’invité d’honneur ce week-end.

« J’ai dit [à mes équipes] : on va se servir de cette opportunité-là pour vraiment aller se mettre les mains dans toutes les questions d’agroenvironnement », explique-t-il.

« Tous les défis qui touchent les émissions de gaz à effet de serre, les productions animales, les pesticides, la qualité de l’eau, on trouve ça [aussi] en Hollande, en Belgique et en France. »

Serres et agriculture urbaine

Ce n’est pas la première mission que le ministre mène à l’étranger. En mars, il s’était envolé vers le Japon en compagnie d’une vingtaine de représentants d’entreprises afin de promouvoir les produits de notre terroir sur le sol nippon.

La mission européenne aura aussi un volet commercial. Le ministre, un ancien épicier, visitera quelques entreprises de détail comme Costco France et Auchan.

Afin d’accroître l’autonomie alimentaire de la province, Québec a annoncé, en novembre 2020, son projet visant à doubler la superficie des serres d’ici 2025.

C’est dans cet esprit que le ministre visitera la ferme aquaponique de Bruxelles, qui exploite en « circuit fermé zéro déchet » une serre urbaine où sont aussi élevées des truites.

Puis, lundi prochain, il visitera Agrotopia, un centre de recherche pour la production agricole urbaine.

Mardi, il visitera l’entreprise KUBO, aux Pays-Bas, qui a ouvert un bureau au Québec en 2021 et mené des projets avec Savoura, les Fermes Lufa, les Serres Royales et les Serres Toundra.

« C’est dans une perspective de continuité de notre stratégie de serres au-delà de 2025 », explique le ministre Lamontagne au sujet de ces rencontres.

« Je m’en vais apprendre, je m’en vais découvrir dans l’objectif de revenir chez nous puis de pouvoir importer, entre guillemets, […] n’importe quoi qui peut accélérer et nous aider dans notre mission future. »