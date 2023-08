(Vancouver) Les dix localités où il a fait le plus chaud lundi au Canada étaient toutes situées en Colombie-Britannique, et les météorologues s’attendent à ce que ces températures torrides se poursuivent pendant au moins quelques jours dans les régions intérieures de cette province.

La Presse Canadienne

Les localités de Lytton et de Lillooet, dans le canyon du Fraser, ont toutes deux franchi la barre des 40 °C lundi, Lytton atteignant 41,4 °C et Lillooet un peu derrière. La municipalité d’Osoyoos, dans le sud de l’Okanagan, devait rejoindre le « club des 40 et plus » d’ici la fin de la journée mardi.

Environnement Canada indique que 20 localités – de l’île de Vancouver jusqu’à Cariboo, à l’intérieur comme dans le sud-est de la Colombie-Britannique – ont établi des records de chaleur lundi. Et avec un « humidex » élevé, de nombreuses villes et villages pourraient ressentir des températures supérieures à 40 °C.

Les conditions à venir préoccupent par ailleurs la société de protection des forêts contre le feu : un front froid du nord-ouest est prévu jeudi et frappera ce système à haute pression qui apporte toute cette chaleur.

On prévoit alors des vents forts et de la foudre sans trop de pluie, dans une saison déjà très pénible d’incendies de forêt en Colombie-Britannique. Environ 380 incendies brûlent actuellement dans cette province, dont 162 ne sont pas considérés comme « maîtrisés ».

Personnes vulnérables

Le mercure n’est pas descendu beaucoup sous la barre des 20 °C pendant la nuit, ce qui complique davantage la situation des pompiers, mais aussi des personnes âgées ou vulnérables qui ne peuvent pas échapper à cette vague de chaleur extrême.

Une équipe de sensibilisation pour la mission « Union Gospel » à Vancouver travaille dans le quartier « Downtown Eastside » pour s’assurer que les gens sont prêts à faire face à la canicule. La porte-parole de la mission, Nicole Mucci, a rappelé que les personnes qui souffrent de maladie mentale ou de problèmes de santé chroniques, ainsi que les personnes en situation d’itinérance, sont les plus à risque de maladie et de décès pendant ces vagues de chaleur extrême.

Elle souligne que le personnel a distribué de l’eau, des chapeaux et de la crème solaire aux itinérants, et encourage les résidants du « Downtown Eastside » à rechercher des stations de refroidissement pendant la journée et à aller dans des refuges la nuit.

Le ministère de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique ne s’attend toutefois pas à une répétition du « dôme de chaleur » de 2021, qui avait fait plus de 600 morts en Colombie-Britannique.

Le rapport du coroner sur cet évènement climatique extrême indiquait que la plupart des décès étaient survenus à l’intérieur et concernaient des adultes de plus de 60 ans qui n’avaient pas de climatisation. Le coroner a toutefois déclaré que le nombre de décès de personnes vivant dans la pauvreté était « inférieur à ce à quoi on aurait pu s’attendre ».

Les météorologues prévoient qu’une grande partie de la région côtière de la Colombie-Britannique retrouvera des températures saisonnières d’ici mercredi, mais les régions du centre et du sud de la province subiront la chaleur un jour ou deux de plus encore.