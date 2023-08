Crimes sexuels contre des mineures

L’ex-enseignant Dominic Blanchette condamné à huit ans de prison

L’ex-enseignant Dominic Blanchette, qui a agressé sexuellement cinq fillettes et adolescentes durant plusieurs années, a été condamné mardi à huit ans de prison. En prenant en compte sa détention préventive, il lui reste un peu plus de six ans derrière les barreaux.