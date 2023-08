Air Canada met aussi en place une politique de changement de réservation flexible pour les passagers voyageant à destination et en provenance de Maui.

Le Canada conseille d’éviter tout voyage non essentiel

Le Canada recommande de ne pas se rendre sur l’île hawaïenne de Maui après qu’un incendie de forêt dévastateur a largement détruit la ville de Lahaina, tuant au moins 53 personnes.

La Presse Canadienne

Le site web d’Affaires mondiales Canada recommande d’« éviter tout voyage non essentiel » à destination de Maui et invite les Canadiens qui se trouvent déjà sur l’île à se demander s’ils ont vraiment besoin d’y être et, dans le cas contraire, à envisager de quitter l’île.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a par ailleurs présenté ses condoléances aux familles des victimes dans un communiqué, jeudi après-midi. Elle rappelle que les États-Unis sont l’ami et l’allié le plus important du Canada.

« Nous nous tenons à leurs côtés alors que nos deux pays luttent contre des incendies de forêt sans précédent », ajoute-t-elle.

Elle rappelle aussi de suivre l’avis déconseillant les voyages non essentiels à Maui.

« Nous recommandons fortement aux Canadiennes et aux Canadiens de faire preuve de prudence, de surveiller les bulletins de nouvelles et météorologiques locaux et de suivre les instructions des autorités locales, y compris les ordres d’évacuation », indique-t-elle.

Vol d’urgence d’Air Canada

Air Canada affirme que la situation des voyages à destination de Maui demeure évolutive en raison des incendies en cours. La compagnie aérienne prévoit d’envoyer un deuxième avion vide sur l’île jeudi soir, après que le premier vol d’urgence soit retourné à Vancouver le matin même.

Un communiqué du transporteur indique qu’un vol régulier de Maui à Vancouver – la seule liaison quotidienne d’Air Canada au départ de l’île – a été annulé mardi, ce qui a nécessité l’envoi d’un vol de convoyage la nuit dernière pour récupérer les passagers bloqués.

Air Canada affirme qu’elle continue de surveiller la situation, les vols quotidiens réguliers entre Vancouver et Maui étant toujours prévus.

La compagnie aérienne met également en place une politique de modification de réservation souple pour les passagers voyageant à destination et en provenance de Maui.

L’incendie, alimenté par un été sec et des vents violents dus au passage d’un ouragan, s’est déclaré mardi et a rapidement traversé un certain nombre de communautés sur la côte ouest de Maui.

L’Autorité du tourisme d’Hawaii a demandé aux visiteurs en déplacement non essentiel de quitter Maui, et les déplacements non essentiels vers l’île sont « fortement déconseillés ».

Thomas Panos, propriétaire de la société Omega Travel, établie à Vancouver, explique que Maui est une destination majeure pour les voyageurs canadiens durant les saisons d’automne, d’hiver et de printemps, et que la perte potentielle de l’île en tant que marché dans un avenir prévisible pourrait être un « énorme coup dur » pour l’industrie du tourisme.

Le gouverneur d’Hawaii, Josh Green, a déclaré jeudi que 53 personnes ont été tuées dans les incendies dévastateurs de Maui, et que le bilan continuera probablement à s’alourdir.

Des dizaines d’autres personnes ont été blessées et plus de 1000 structures ont été endommagées ou détruites.

Ce bilan fait de cet incendie de forêt le sinistre le plus meurtrier aux États-Unis depuis 2018, année où au moins 85 personnes avaient été tuées lors de l’incendie de Camp Fire en Californie.