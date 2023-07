Crise du logement

Fermer la porte aux nouveaux arrivants n’est pas la solution, affirme Sean Fraser

(Ottawa) Le nouveau ministre du Logement et de l’Infrastructure du Canada affirme que fermer la porte aux nouveaux arrivants n’est pas la solution aux problèmes de logement du pays, et a plutôt dit vouloir favoriser la construction de plus de maisons pour composer avec des flux d’immigration plus élevés.