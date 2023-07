Autre week-end chaud et humide en vue

(Toronto) Le temps chaud et humide devrait persister sur le Québec tout au long de la fin de semaine, tandis qu’un front froid traversant l’Ontario devrait offrir un soulagement, vendredi.

La Presse Canadienne

Un météorologue à Environnement Canada, Steven Flisfeder, indique que le front froid en Ontario devrait entraîner un retour à des températures près de la normale au cours des prochains jours.

Un avertissement de chaleur mis à jour diffusé vendredi matin pour le sud du Québec indique toutefois qu’une masse d’air chaud et humide stagnera au-dessus de la province jusqu’à dimanche. Les températures ressenties devraient osciller autour de 35 degrés Celsius pendant la journée, et il ne devrait y avoir que peu soulagement pendant la nuit.

La vague de chaleur devait persister jusqu’à vendredi dans l’est de l’Ontario, mais l’agence météorologique a levé les alertes dans le reste de la province.

Les régions plus à l’est devront attendre pour un répit, car certaines parties du Canada atlantique, du Nouveau-Brunswick à la Nouvelle-Écosse, demeurent sous des avertissements de chaleur qui devraient se poursuivre vendredi et durer jusqu’à la fin de semaine dans certains secteurs.

L’épisode de chaleur pourrait aussi perdurer plus longtemps en Colombie-Britannique, où des avertissements demeurent pour les régions intérieures du nord au centre de la côte et dans la région du canyon du Fraser, à l’est de Vancouver, où des températures maximales entre 30 et 35 degrés Celsius sont attendues jusqu’à dimanche.

Les avertissements se sont étendus à une grande partie des Territoires du Nord-Ouest, avec des communautés aussi loin au nord qu’Inuvik qui pourraient avoir des températures d’environ 30 degrés. Un bulletin météorologique spécial pour de grandes parties du Yukon prévoyait des températures dans les 20 degrés.

Des avertissements sur la qualité de l’air sont en vigueur dans les parties nord de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Québec en raison des incendies de forêt.