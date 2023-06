La situation entourant les incendies de forêt demeure toujours critique au Canada, notamment au Québec, mais elle devrait s’apaiser au cours des prochains jours avec la pluie prévue dans plusieurs régions.

La propagation de la fumée sera en partie réduite sur le territoire du Québec, a indiqué Gerald Cheng, météorologue en préparation d’urgence chez Environnement et Changements climatiques Canada, en conférence de presse vendredi.

Gerald Cheng a souligné que des averses sont prévues samedi et dimanche partout au Québec. Jusqu’à 10 à 20 millimètres de pluie sont attendus. Ces averses viendront avec « un risque d’orage et la possibilité de foudre », ce qui pourrait provoquer de nouveaux incendies de forêt. M. Cheng mentionne qu’il s’agit d’un facteur « à surveiller ».

La cote air santé, qui indique la qualité de l’air, est présentement évaluée « entre 1 et 2 » sur une échelle de 1 à 10, où 1 témoigne d’une bonne qualité de l’air et 10 d’une mauvaise. D’après Gerald Cheng, ce niveau pourrait augmenter en fin de journée samedi et dimanche, mais chose certaine, il ne descendra pas.

La saison des incendies de forêt va se poursuivre pour une bonne partie de l’été, a ajouté M. Cheng. Environnement et Changements climatiques Canada va continuer de surveiller la tendance et la direction de la fumée au cours des prochains mois.