Les avertissements levés à Montréal et Gatineau

(Montréal) Les avertissements de smog ont été levés jeudi par Environnement Canada dans les régions urbaines du Québec, incluant Montréal et Gatineau.

La Presse Canadienne

Cependant, l’agence fédérale maintenait de tels avertissements et des bulletins spéciaux sur la qualité de l’air pour plusieurs municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région Nord-du-Québec, qui restaient les régions les plus affectées par les incendies de forêt.

C’était notamment le cas pour les municipalités de Rouyn-Noranda, Amos, Val-d’Or, Matagami et Chibougamau, même si le territoire de certaines d’entre elles n’était pas menacé par l’avancée des flammes.

Jeudi, Environnement Canada ne prévoyait pas de précipitations importantes en Abitibi-Témiscamingue et dans la région Nord-du-Québec avant quelques jours.

L’odeur de fumée et le ciel voilé facilement perceptibles mardi à Montréal ont fait place à de meilleures conditions, mercredi. En soirée, de la pluie s’est abattue.

Environnement Canada prévoit qu’à Montréal, jeudi et dans la nuit de vendredi, le ciel sera généralement nuageux et que la probabilité d’averses s’élèvera à 30 %.