Depuis les dernières heures, la municipalité de Normétal, située en Abitibi-Ouest, est pratiquement encerclée par un incendie de forêt, selon le gouvernement du Québec. Des équipes de renfort sont sur place pour tenter de « sauver la communauté ».

« On a un feu qui entoure Normétal ou presque depuis quelques heures déjà. Toutes nos équipes sont sur le terrain : avions-citernes, renforts additionnels du côté du Nouveau-Brunswick pour nous donner un coup de main intense pour s’assurer de sauver la communauté de Normétal », a déclaré le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, en conférence de presse samedi matin.

Le brasier numéro 281 a une superficie de 84,55 kilomètres carrés (8455 hectares). « Le périmètre n’a pas grossi, on est encore à 500 mètres [de la municipalité] », a pour sa part déclaré Bruno Pelletier, superviseur des ressources naturelles et développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick.

Au total, 74 pompiers sont sur le terrain et une ligne d’arrêts est construite à l’aide de trois bulldozers et trois excavatristes pour limiter la progression de l’incendie. Bruno Pelletier soutient toutefois que Normétal n’est pas entouré par les flammes.

Un imposant incendie à Lebel-sur-Quévillon

À Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie, le feu numéro 344, causé par la foudre, se trouve à environ deux kilomètres de l’usine Nordic Kraft et cinq kilomètres de la municipalité.

Ce brasier a une superficie de 1324 kilomètres carrés (132 404 hectares). « C’est certainement le feu le plus important sur le territoire du Québec présentement », a déclaré M. Bonnardel.

Les quelque 2100 résidants ne pourront pas réintégrer leur domicile avant la semaine prochaine, a indiqué le maire Guy Lafrenière en conférence de presse vendredi.

Le feu stagne à Chibougamau

Les vents ont joué en faveur de Chibougamau, de Chapais et de Mistissini, où la situation est plus stable. « C’est un feu qui stagne, qui ne prend pas d’ampleur », a déclaré le ministre Bonnardel. Le brasier se trouve à environ 15 kilomètres des municipalités. Vendredi, des vents favorables ont éloigné le feu de Chibougamau et le flanc de l’incendie qui menaçait la communauté autochtone de Mistissini a été contenu.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel

À l’heure actuelle, 13 810 personnes évacuées sur l’ensemble du territoire québécois. « La situation va rester compliquée jusqu’à lundi », a indiqué le ministre Bonnardel.

Samedi matin, 133 incendies de forêt étaient toujours en activités au Québec. « La bataille n’est pas gagnée », a déclaré le ministre Bonnardel. Plus de 861 combattants sont en renforts au Québec, incluant des soldats des Forces armées canadiennes et des pompiers français.

« Un certain répit » à Senneterre

À Senneterre, ville de l’Abitibi au sud de Lebel-sur-Quévillon, la mairesse Nathalie Ann Pelchat prévoyait « un certain répit » samedi. « La situation au niveau des incendies de forêt est très stable », mais « la qualité de l’air va être à surveiller ».

Elle invite tout de même les résidants à faire le ménage de leur terrain, afin de réduire les risques de propagation de l’incendie. L’interdiction d’aller en forêt, de faire des feux à ciel ouvert et de naviguer sur les plans d’eau du territoire se poursuit, tandis qu’un barrage est toujours en place sur la route 113.

Des tranchées ont été réalisées dans certains secteurs, afin de sécuriser le milieu urbain, et de nouvelles tranchées s’ajouteront samedi, a indiqué la mairesse.

De la pluie et de la foudre attendues au Québec

Des averses avec risque d’orages sont prévues dans certaines régions du Québec samedi et dimanche. « À cause de ce risque, il est toujours possible que la foudre déclenche un nouveau feu », a indiqué le météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, Gerald Cheng, en point de presse samedi.

De la pluie est également attendue dans le sud-ouest du Québec au cours des prochains jours. « Mais c’est aux autorités provinciales qu’il revient de déterminer si la pluie suffira à éteindre complètement les incendies », a indiqué M. Cheng.

Par ailleurs, la qualité de l’air reste mauvaise dans certaines parties de l’ouest du Québec. « Ce n’est pas un niveau de concentration qu’on a vu plus tôt cette semaine, [mais] il faut que l’on continue de surveiller cette situation », dit-il.

Avec Lila Dussault et Henri Ouellette-Vézina, La Presse