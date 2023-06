Des experts déplorent une perte d’expertise concernant les avions-citernes

(Montréal) Si les prochaines saisons des incendies de forêt sont à l’image de celle de 2023, les provinces pourraient avoir besoin de plus d’avions-citernes comme les Canadairs CL-215 et CL-415. Mais le Canada n’a pas construit de ces appareils depuis 2015 et des experts déplorent une perte d’expertise à un moment où la demande augmente tant au Canada qu’à l’extérieur.