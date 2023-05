Une citoyenne a pu filmer mercredi matin le conducteur d’une camionnette de la Sûreté du Québec (SQ) en train de griller l’arrêt à l’angle des rues de Rouen et Parthenais, là où la petite Mariia Legenkovska, 7 ans, a été happée à mort par un automobiliste alors qu’elle marchait vers l’école, il y a cinq mois.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le conducteur du véhicule numéro 6T01 de la Sûreté du Québec roulant lentement vers l’ouest dans la rue de Rouen, avant de faire un virage à gauche sans immobiliser son véhicule.

Mélina Dorleans, qui habite à cette intersection, a filmé la scène après le départ de sa fille mercredi pour l’école primaire Jean-Baptiste-Meilleur, celle que fréquentait la petite Mariia.

« Les conducteurs qui ne font pas leur arrêt à cette intersection, c’est la majorité, dit-elle. Ils font leur virage et freinent à la dernière seconde quand il y a un piéton, souvent des enfants qui marchent vers l’école. C’est très dangereux. »

Voir un conducteur d’un véhicule de la SQ, dont le quartier général est situé tout près, rue Parthenais, adopter cette pratique est choquant, dit-elle.

« La SQ est un citoyen corporatif du quartier, on aimerait que les policiers montrent l’exemple, surtout quand ils sont en fonction. »

Dans la foulée de la mort de la petite Mariia Legenkovska en décembre après avoir été happée par un conducteur qui tournait lui aussi à gauche, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) remettait automatiquement des constats d’infraction aux automobilistes qui omettaient d’immobiliser leur véhicule à cet endroit.

Des « mesures appropriées » seront prises

La SQ a dit à La Presse être au courant de l’existence de la vidéo.

« Le gestionnaire du poste concerné est avisé au moment où on se parle, des vérifications seront faites. L’objectif est d’identifier la personne qui conduisait à ce moment-là », signale la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole à la SQ.

Des « mesures appropriées » vont êtes prises en fonction de l’analyse de la situation.

« Est-ce qu’un constat d’infraction pourrait être émis ? Ce n’est pas impossible, mais ce serait au SPVM de l’émettre », ajoute-t-elle.

Sur Twitter, le SPVM a dit avoir transmis l’information au poste de quartier du secteur, soit le PDQ 22.

Selon nos informations, au moins une personne a déposé une plainte en déontologie policière mercredi concernant cet évènement.

Plus tôt ce mois-ci, un citoyen avait filmé 44 infractions en une heure commises par des automobilistes qui effectuaient un virage à gauche interdit à cette intersection lors de la période de pointe de l’après-midi.

L’arrondissement de Ville-Marie s’est engagé à installer plus d’une centaine de dos d’âne cet été pour inciter les automobilistes à respecter la vitesse maximale autorisée. La rue Parthenais dans ce secteur deviendra également une rue à sens unique, une mesure qui a pour but de sécuriser l’endroit pour les citoyens en y réduisant la circulation motorisée de transit. Les abords des écoles seront sécurisés et plusieurs rues seront réaménagées ou ouvertes aux piétons et cyclistes et non accessibles aux conducteurs de véhicules motorisés.

La SQ a lancé plus tôt ce mois-ci une campagne nationale de sensibilisation controversée qui plaçait le fardeau de la sécurité uniquement sur les piétons et les cyclistes, occultant toute responsabilité des conducteurs de véhicules motorisés lors des collisions, ce qu’ont déploré plusieurs organismes.