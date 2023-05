Des employés de la Ville s’affairaient en après-midi à nettoyer l’intersection du boulevard Saint-Laurent et de la rue Jean-Talon, où des débris de la collision étaient encore visibles pendant une partie de la journée.

Deux véhicules sont entrés en collision

à « haute vitesse » dans Villeray

Nouveau drame dans les rues de Montréal. Une piétonne dans la trentaine a perdu la vie dimanche après avoir été happée lors d’une collision « à haute vitesse » impliquant deux véhicules, dont l’un des conducteurs a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies.

Le tout s’est produit vers 3 h 15, à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Jean-Talon, dans le secteur de Villeray. Les premiers policiers, arrivés sur place peu après la collision initiale, ont d’abord trouvé une piétonne « gravement blessée au haut du corps », particulièrement à la tête.

Selon les premières informations transmises par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les deux conducteurs étaient en mouvement lorsqu’ils seraient entrés en collision « à haute vitesse », heurtant sous la force de l’impact une piétonne qui se trouvait à l’intersection au même moment, a déclaré l’agente Caroline Chèvrefils, porte-parole du corps policier.

La piétonne, qui était âgée de 31 ans, a été transportée d’urgence dans un centre hospitalier, où son état a d’abord été considéré comme « critique ». Son décès a ensuite été confirmé en fin de matinée, dimanche.

Dans le premier véhicule, un conducteur de 47 ans a été arrêté pour avoir conduit avec les facultés affaiblies. Il a comparu dimanche après-midi par visioconférence et demeurera détenu. Dans l’autre voiture, le conducteur âgé de 35 ans a subi un choc nerveux, alors que le passager âgé de 26 ans a été blessé au haut du corps.

Ces trois hommes ont également été transportés dans un centre hospitalier, mais on ne craignait pour la vie d’aucun d’entre eux. Le passager de 26 ans était conscient lors de son transport.

Au passage de La Presse, dimanche après-midi, des proches de la victime se recueillaient au milieu de l’intersection, où des débris de la collision étaient encore très visibles. Ils n’ont pas souhaité s’exprimer sur le sujet, étant encore sous le choc. Peu avant, des enquêteurs avaient été dépêchés sur place et une portion du boulevard Saint-Laurent était temporairement fermée à la circulation. Le tronçon a ensuite été rouvert durant la journée, une fois le nettoyage de la chaussée effectué.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le périmètre policier s’étendait jusqu’à l’angle de la rue Mozart et du boulevard Saint-Laurent.

Les enquêteurs montréalais devraient notamment visionner les bandes vidéo de caméras de surveillance de commerces situés à proximité pour mieux comprendre le mouvement des automobilistes avant l’impact, qui demeure jusqu’ici « inconnu » par le corps policier. De potentiels témoins pourraient également être rencontrés dans le voisinage.

Une intersection « presque autoroutière »

À Piétons Québec, la directrice générale, Sandrine Cabana-Degani, a parlé dimanche d’un évènement « tragique » qui démontre une fois de plus la nécessité de revoir la configuration de certains carrefours.

C’est une intersection qui est complexe où on peut aller quand même assez vite, surtout quand il n’y a pas de trafic la nuit. Il y a certainement des éléments au niveau des aménagements qui pourraient être améliorés pour s’assurer que ce ne soit pas possible de traverser à une vitesse importante. Sandrine Cabana-Degani, DG de Piétons Québec

« Dans un milieu très urbain à côté du marché Jean-Talon, la configuration de cette intersection-là est presque autoroutière avec une bretelle, le virage et l’élargissement de la rue », renchérit Mme Degani, en appelant la Ville à étudier une potentielle révision « du nombre de voies, de la largeur des voies ou de la configuration générale de l’intersection », la bretelle pouvant être « complexe à naviguer pour les piétons ».

Le cabinet de la mairesse réagit

Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on fait valoir que « cet évènement tragique témoigne de l’importance de lutter contre la vitesse et la consommation abusive d’alcool au volant, des comportements dangereux qui mettent des vies en danger et qui doivent être vivement dénoncés ».

« Nous mettons les bouchées doubles pour accélérer les mesures protégeant tous les déplacements actifs. […] Le plan d’apaisement de la circulation de ce secteur, qui est actuellement en élaboration, tout comme le réaménagement cyclable à venir de la rue Jean-Talon seront des mesures fortes qui contribueront à la sécurité du quartier », affirme l’attachée de presse Catherine Cadotte, en plaidant qu’« il est nécessaire que des actions nationales soient également mises en place ».

Il s’agirait vraisemblablement de la septième collision mortelle depuis le début de l’année. « C’est énorme et c’est inquiétant comme tendance », affirme Mme Degani. Début mai, un piéton de 90 ans qui a été heurté par le conducteur d’un scooter à Montréal a aussi succombé à ses blessures. Il s’agissait alors de la sixième collision mortelle sur l’île de Montréal cette année, et de la quatrième entraînant la mort d’un piéton.