(Montréal) Des résidants de deux provinces et d’un territoire de l’Ouest canadien restent éprouvés par les incendies de forêt qui menacent une multitude de communautés après avoir ravagé certaines d’entre elles.

Kelly Geraldine Malone La Presse Canadienne

En Alberta, le gouvernement provincial affirme que les conditions chaudes et sèches devraient se poursuivre dans les prochains jours. De telles conditions météorologiques seront éprouvantes pour les quelque 2500 personnes qui luttent contre les flammes dans plusieurs régions du centre et du nord de la province.

Le premier ministre Justin Trudeau a fait escale à Edmonton lundi avant de se rendre en Corée du Sud pour effectuer une visite officielle. Il a rencontré quelques-uns des 300 membres des Forces armées canadiennes qui ont été appelés à aider à combattre les incendies de forêt. M. Trudeau et le ministre fédéral de la Protection civile Bill Blair, qui l’accompagnait, ont été informés des menaces liées à la hausse des températures et à la sécheresse.

Mardi soir, plus de 19 470 personnes avaient été chassées de chez elles en Alberta, et 24 des 86 incendies de forêt actifs étaient considérés comme incontrôlables.

Pendant ce temps, en Colombie-Britannique, plus de 63 incendies de forêt brûlaient encore, ayant déjà rasé 500 kilomètres carrés. L’ancien record des dix dernières années était de 110 kilomètres carrés.

Fort St. John et ses environs ont été placés sous alerte d’évacuation à cause de la proximité de quatre incendies de forêt, alors que les flammes ne sont plus qu’à 25 kilomètres des limites de la ville.

On estime que le brasier de Stoddart Creek, poussé par de forts vents, fait 235 kilomètres carrés. Le feu de Red Creek, de son côté, s’étend sur 29 kilomètres carrés.

Les autorités de la ville ont lancé l’alerte lundi après-midi, demandant à leurs quelque 21 000 habitants de se préparer à quitter rapidement leur domicile, si nécessaire.

Une accalmie des vents a permis mardi à quelque 400 pompiers et 22 hélicoptères de se préparer à des conditions qui risquent d’empirer dans la région avec la venue d’un front chaud. Cette hausse de température, amenant avec elle des changements problématiques des vents, pourrait arriver dès mercredi soir, explique Hanna Swift, porte-parole du service des incendies de forêt de la province.

En tout, 37 records quotidiens de température élevée ont été établis lundi en Colombie-Britannique, et 18 autres ont été égalés ou dépassés en Alberta. Les alertes de chaleur d’Environnement Canada sont encore en place dans certaines parties de la Colombie-Britannique, mais ont été levées en Alberta. Cette dernière est toutefois encore visée par des avertissements de mauvaise qualité de l’air.

Un village du nord de la Saskatchewan, Buffalo Narrows, a à son tour annoncé un ordre d’évacuation obligatoire. La mairesse Sandy Ericson a expliqué sur les médias sociaux que la mauvaise qualité de l’air causée par la fumée, tout comme la perte de courant électrique, rendaient la région non sécuritaire. Un total de 28 incendies de forêt brûlaient mardi en Saskatchewan.

Enfin, dans les Territoires du Nord-Ouest, la Première nation K’atl’odeeche et la ville de Hay River, situées à environ 120 kilomètres de la frontière nord de l’Alberta, font l’objet d’ordres d’évacuation à cause de la menace posée par des incendies encore hors de contrôle.