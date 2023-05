Moins d’un an après l’entrée en vigueur d’une loi largement bafouée, le gouvernement Legault dépose une nouvelle pièce législative pour serrer la vis à Airbnb et aux autres plateformes transactionnelles. Jusqu’ici, seules 30 % des annonces de logement respectaient la loi.

Ce nouveau projet de loi, déposé mardi, forcera les plateformes numériques transactionnelles comme Airbnb à s’assurer que les logements affichés sur leur site sont conformes aux lois du Québec et des municipalités. Ce seront ces plateformes qui devront valider le numéro d’enregistrement des locateurs. Si elles ne s’y conforment pas, elles risquent des amendes de 100 000 $.

Elle a trois objectifs :

– Éliminer des plateformes numériques d’hébergement transactionnelles les annonces sans numéro d’enregistrement, ou avec un numéro faux, inexact, suspendu ou annulé

– Assurer la validité des numéros d’enregistrement affichés dans les offres d’hébergements diffusées

– Permettre à la clientèle touristique de savoir si l’établissement d’hébergement touristique loué est enregistré et conforme à la réglementation municipale

La loi sur les établissements d’hébergement est entrée en vigueur il y a moins d’un an, le 1er septembre 2022. Elle créait un régime d’enregistrement obligatoire et obligeait les locateurs à s’y enregistrer, et à diffuser cette information dans leurs annonces.

30 % des annonces respectent la loi

Mais quelques mois plus tard, le ministère du Tourisme a réalisé qu’elle est largement bafouée par les locateurs. Seuls 30 % des annonces publiées sur deux grands sites transactionnels respectent la loi, a expliqué le ministère. Dès décembre 2022, les autorités notent « le grand nombre d’annonces toujours affichées sans numéro d’enregistrement sur les plateformes numériques d’hébergement touristique » et réalisent qu’elles doivent modifier la loi « pour hausser davantage [le] taux de conformité ».

Québec sort donc les dents avec un deuxième projet de loi. Si une plateforme comme Airbnb se fait prendre à diffuser une annonce qui ne contient pas un numéro d’enregistrement valide, elle pourrait s’exposer à des amendes allant jusqu’à 100 000 $, dès la sanction du projet de loi. D’autres types de plateformes non transactionnelles comme Kijiji, Lespacs ou Facebook pourront être assujettis à la loi par arrêté ministériel si jamais les récalcitrants tentent de se trouver un nouveau lieu pour publier leurs annonces illégales.

Les plateformes numériques devront également « désigner un représentant établi au Québec » qui pourra être contacté par le ministère du Tourisme. Car le gouvernement a réalisé en cours de route qu’il ne savait pas qui appeler chez Airbnb pour s’assurer du respect de la loi.

Du côté des locateurs, le projet de loi permettra à Québec de leur imposer des amendes jusqu’à 50 000 $ s’ils publient des « numéros d’enregistrement faux ou inexacts ». Ils devront également respecter la réglementation municipale en vigueur.

Québec va également créer un registre public des établissements d’hébergement touristiques.