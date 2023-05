PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Quand la copine de Médéric Richard l’a vu aussi beau, elle a fondu en larmes. Il y a deux mois, Médéric enterrait son père dans des habits de deuil qu’il n’a plus envie de revoir. Il a donc opté pour le plus coloré des habits. Papa et maman ont mené fiston à bon port : Médéric ira au cégep en techniques juridiques.