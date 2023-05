Réforme Drainville

Plus de pouvoirs au ministre, un nouvel institut

(Québec) Après la santé, c’est au tour de l’éducation d’avoir sa réforme. Avec son projet de loi qui sera déposé jeudi, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, se donnera plus de pouvoirs dans la gestion du réseau scolaire. Et, surprise, il fera un geste réclamé depuis longtemps pour que les décisions en éducation et les méthodes d’enseignement reposent sur des données probantes issues de la recherche : créer un institut national d’excellence en éducation.