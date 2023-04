Le chanteur de ma mère

Début des années 1970, dans la cour de l’école primaire Notre-Dame-de-Grâce, on jase, mes amis et moi, de tout et de n’importe quoi. En ce moment, surtout de n’importe quoi. Faut nous comprendre, ça fait cinq ans qu’on se voit tous les jours de l’année, la même petite gang, on finit par avoir épuisé tous les sujets. Pierre-Luc brise l’ennui en demandant : « C’est qui le chanteur préféré de votre mère ? » Ben coudonc, ça va passer le temps jusqu’à la fin de la récréation.