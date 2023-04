Émile Bouchard, entouré de son père, Stéphane Bouchard, et de sa mère, Anik Langlois

(Ottawa) Émile Bouchard, cet adolescent atteint d’un cancer, pourra finalement obtenir son passeport malgré la grève des fonctionnaires fédéraux qui dure depuis une dizaine de jours. Le ministère de l’Emploi et du Développement social a contacté ses parents la semaine dernière après que La Presse eut raconté son histoire.

« Bref, un stress en moins sur les épaules », s’est réjouie la mère de l’adolescent, Anik Langlois. Celle-ci avait lancé un cri du cœur la semaine dernière, craignant de devoir annuler un voyage en famille aux États-Unis en raison de la grève des fonctionnaires.

« Peut-être que la délivrance des passeports n’est pas un service essentiel, mais ce voyage l’est pour notre famille : recharger les batteries et se retrouver », avait-elle expliqué la semaine dernière dans un long courriel envoyé à La Presse.

Elle prévoyait faire une demande de passeport au début de l’année pour ce voyage à Hawaii prévu en juillet depuis un an, mais le diagnostic de leur fils a tout chamboulé. Il s’agit de l’une des seules lueurs d’espoir pour l’adolescent de 14 ans qui se bat depuis plusieurs mois contre un cancer et dont les traitements se termineront bientôt.

Émile est hospitalisé depuis le 16 janvier. Des tumeurs comprimaient sa colonne vertébrale et l’ont rendu paraplégique. Contre toute attente, il a pu faire quelques pas à la fin du mois de mars.

Le projet de voyage de cette famille de six avait déjà été annulé une première fois à cause de la pandémie et il a pris une autre tournure depuis qu’elle a été frappée par la maladie.

Une nouvelle crise des passeports ?

Un employé de Service Canada a contacté la famille pour l’aviser que les passeports d’Émile et de sa sœur, les deux seuls qui étaient expirés, pourront être renouvelés par compassion. La famille pourra exceptionnellement utiliser les photos d’Émile échues parce qu’elles avaient été prises il y a plus de six mois.

Durant la grève, seules les demandes pour les situations d’urgence ou d’ordre humanitaire sont traitées. Le conflit de travail, qui a débuté le 19 avril, fait planer le spectre d’une nouvelle crise des passeports comme celle de l’an dernier.

La ministre Karina Gould a indiqué mercredi que le gouvernement avait la capacité de traiter les demandes qui s’accumulent parce qu’elles sont moins nombreuses. En temps normal, Service Canada peut recevoir de 20 000 à 25 000 demandes de passeport par jour. Il en reçoit plutôt entre 3000 et 4000 par jour en ce moment.

Ottawa estime que son offre finale est « équitable et raisonnable »

Le gouvernement fédéral estime que sa nouvelle offre présentée vendredi aux quelque 150 000 employés de la fonction publique en grève depuis maintenant 11 jours est « équitable, concurrentielle et raisonnable » – et prévient qu’il s’agit d’une « offre finale ».

Dans un bref communiqué publié samedi, le Conseil du Trésor a indiqué que sa plus récente offre « répond à toutes les revendications restantes » de l’Agence de la fonction publique du Canada (AFPC) et qu’elle touche à des enjeux comme le télétravail, l’ancienneté et la sous-traitance – trois points qui achoppaient dans les négociations.

Le fédéral n’est toutefois pas entré dans les détails de sa nouvelle offre, réservant ces informations pour les tables de négociation. Le syndicat a confirmé vendredi avoir reçu la nouvelle offre du gouvernement, mais il a préféré ne pas commenter davantage en raison de la reprise des discussions à la table de négociation.