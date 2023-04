(Ottawa) Les Canadiens pourront célébrer le couronnement du roi Charles III lors d’un évènement spécial à Ottawa le 6 mai.

La Presse Canadienne

Le ministère fédéral du Patrimoine indique qu’un évènement d’une heure, incluant de la musique, de l’art et de la poésie, est en préparation pour marquer l’occasion.

Parmi les artistes participant à la célébration, on compte le groupe algonquin Eagle River Singers et la chanteuse Florence K. L’ingénieure en aérospatiale québécoise Farah Alibay et le conseiller spirituel algonquin Albert Dumont prendront aussi la parole.

Postes Canada dévoilera d’ailleurs un premier timbre à l’effigie du roi lors de l’évènement.

Il y aura également des activités gratuites à Rideau Hall tout au long de la fin de semaine. Il est attendu que les lieutenants-gouverneurs des différentes provinces organisent des évènements partout au pays.

Patrimoine canadien affirme qu’il dépense 257 000 $ pour créer du matériel éducatif commémorant les liens du roi Charles avec le Canada, centré sur l’environnement et la réconciliation avec les peuples autochtones.