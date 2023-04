Chaque dimanche, La Presse diffuse le contenu des As de l’info, une nouvelle plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne.

Camille Lopez Collaboratrice, Les as de l’info

Daphnée Hacker-B. Collaboratrice, Les as de l’info

Mélanie Loubert Les as de l’info

Des milliers de boissons jetées aux ordures

Les dépanneurs Couche-Tard jettent aux poubelles des milliers de bouteilles et de canettes toujours pleines. Certaines sont encore bonnes pour la consommation. Ces contenants ne sont ni recyclés ni donnés à des organismes.

Si on le sait, c’est grâce à une enquête des journalistes des Coops de l’information ! On te la résume.

En bref

Parfois les nouvelles se trouvent… dans les poubelles !

Au cours de l’hiver, nos collègues journalistes ont constaté que des dépanneurs de la chaîne Couche-Tard jetaient régulièrement des bouteilles d’eau, des canettes de boissons gazeuses et des contenants de lait encore pleins.

Sur la trace des bouteilles jetées

Les journalistes se sont donné la mission de suivre le parcours d’une bouteille pleine jetée aux ordures de Couche-Tard. Voici comment ils ont fait leur enquête journalistique.

En premier, ils ont repéré deux bouteilles pleines dans les poubelles : du lait au chocolat et une boisson Gatorade.

Puis, ils ont inséré des puces GPS dans les deux bouteilles. Ces puces leur indiquaient précisément les déplacements et la localisation des contenants.

Les journalistes ont constaté que les bouteilles ont terminé leur chemin… à l’incinérateur, où on brûle des déchets, et au dépotoir.

De la France au Québec… pour finir au dépotoir

Parmi les produits jetés par Couche-Tard, les journalistes ont trouvé une grande quantité de canettes d’eau pétillante de marque Perrier encore neuves.

Ils ont fait un calcul très révélateur. L’eau Perrier, qui vient de France, a fait un trajet de plus de 5000 kilomètres pour arriver dans un dépanneur près de chez nous.

Tout ça pour que plusieurs canettes ne soient jamais ouvertes et se retrouvent au dépotoir ou à l’incinérateur !

Le recyclage oublié

Les boissons trouvées dans les poubelles étaient souvent périmées. Cela veut dire que la date « meilleur avant » était passée. Mais même périmés, ces produits étaient toujours recyclables… Sauf que pour pouvoir recycler une bouteille, il faut d’abord la vider !

L’enquête nous apprend que des employés ne prennent pas le temps de vider les bouteilles pour les recycler. Elles sont jetées, pleines de liquide, directement aux poubelles.

Comme tu t’en doutes, ce genre de geste a un impact environnemental. Par exemple, quand on recycle une canette en métal, elle peut être réutilisée. Elle peut même servir à fabriquer de nouvelles canettes. Ça économise beaucoup d’énergie et de ressources !

Pas de don aux organismes

Les journalistes ont aussi trouvé beaucoup de contenants de lait encore bon dans les poubelles.

Un ancien employé leur a raconté qu’il devait se débarrasser de lait encore bon, alors que plusieurs personnes dans le besoin habitaient près de son dépanneur.

Pourtant, plusieurs organismes qui récoltent de la nourriture pour les plus démunis acceptent le lait moins frais, même s’il est périmé depuis quelques jours.

Par exemple, le réseau des Banques alimentaires du Québec utilise le lait jusqu’à sept jours après la date d’expiration. On le congèle ou on l’utilise dans des recettes.

Est-ce que c’est illégal ?

Nos collègues des Coops de l’information ont demandé à parler à des représentants de Couche-Tard pour connaître leur avis. L’entreprise a déclaré par courriel qu’elle respecte la loi en matière de recyclage et de déchets.

En effet, ne pas recycler n’est pas illégal, même pour les grandes entreprises.

D’après une enquête des Coops de l’information

Cuisiner zéro déchet

À l’occasion du Jour de la Terre, Mélanie te montre comment cuisiner un riz frit et un bouillon de légumes pour éviter de jeter de la nourriture !

Un oiseau minuscule… qui accomplit de grandes choses !

PHOTO ANDRIK LANGFIELD, TIRÉE DE WIKIMEDIA COMMONS Une mésange à tête noire

Si tu regardes parfois les oiseaux dans les arbres, tu as sûrement déjà vu une mésange à tête noire. C’est une des sortes d’oiseaux qu’on voit le plus au Québec, car ce petit volatile a réussi à s’adapter à nos hivers. On t’explique comment la mésange y est parvenue. Tu vas voir, c’est fascinant !

PHOTO JOHN BRIGHENTI, TIRÉE DE FLICKR CREATIVE COMMONS La mésange à tête noire est minuscule : elle pèse 10 grammes, soit environ le poids d’un crayon-feutre.

La mésange à tête noire est minuscule : elle pèse 10 grammes, soit environ le poids d’un crayon-feutre. En hiver, elle fait sans arrêt des allers-retours à la mangeoire. Pourquoi ? Parce qu’elle doit rester en mouvement pour garder son corps chaud. Pour la même raison, elle mange des graines du matin au soir (ou d’autres végétaux, ainsi que parfois des insectes).

PHOTO LARRY MELAMED, TIRÉE DE FLICKR CREATIVE COMMON La mésange conserve son énergie pour voler et, surtout, pour trouver de la nourriture le lendemain.

Pour survivre aux longues nuits d’hiver, la mésange à tête noire se cache dans la fente d’un arbre. Quelque chose d’incroyable se produit alors : la température de son corps baisse de 10 degrés Celsius ! Cela lui permet de dépenser moins d’énergie. Elle conserve cette précieuse énergie pour voler et, surtout, pour trouver de la nourriture le lendemain.

PHOTO ANNE DAVIS 773, FLICKR CREATIVE COMMONS À l’automne, la mésange commence à faire des réserves en vue de l’hiver.

Dès l’automne, la mésange se prépare pour l’hiver. Elle se met à cacher des graines à des milliers d’endroits différents. Et malgré sa minuscule tête, elle va se rappeler chacune de ces cachettes. Impressionnant, n’est-ce pas ?

PHOTO WILL MAJOROS, WIKIMEDIA COMMONS La mésange peut compter sur des pattes puissantes.

Autre point intéressant : les muscles des pattes de la mésange. Ils sont forts et développés d’une façon qui lui permet d’être très à l’aise la tête en bas. C’est pratique pour attraper des insectes !

PHOTO DAWN V STORM, FLICKR CREATIVE COMMONS Après avoir pondu ses œufs, la mésange les couve durant environ 12 jours.

Quand vient le moment de la reproduction, la femelle fait son nid dans un morceau de bois pourri. Après avoir pondu ses œufs, elle les couve durant environ 12 jours. Pendant ce temps, le mâle lui apporte à manger. Quand même sympa ! Ce qui est moins sympa, ce sont les prédateurs. Pour les écureuils et les ratons laveurs, les oisillons sont un régal… Prudence, les mésanges !

PHOTO TED SAKSHAUG, FLICKR CREATIVE COMMONS La population de mésanges a doublé entre 1994 et 2014.

Comme tu le sais peut-être, il y a beaucoup d’espèces d’oiseaux dont la survie est menacée. Parfois, c’est à cause des changements climatiques, ou encore parce que leur environnement a été détruit. Heureusement, la mésange, elle, se porte bien. Sa population a même doublé entre 1994 et 2014. Les experts pensent que c’est grâce au grand nombre de mangeoires. D’ailleurs, si tu veux installer une mangeoire près de ta maison, il te suffit d’y mettre des graines de tournesol noir. Tu pourrais rapidement te faire de nouveaux amis ailés !

D’après un article de Pierre Gingras, collaborateur spécial de La Presse