Saguenay–Lac-Saint-Jean

Des coupes forestières dans un projet d’aire protégée

Des coupes forestières ont été effectuées et d’autres sont planifiées dans de vieilles forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean faisant partie d’un projet d’aire protégée autochtone et fréquentées par des caribous forestiers, une décision du gouvernement Legault qualifiée de « provocation » et d’« affront » par des observateurs, qui craignent qu’elle mette le feu aux poudres.