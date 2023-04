Propos sur la pandémie et Patrick Lagacé

Un psychologue réprimandé pour ses écrits « indignes et inappropriés »

Un psychologue s’est vu imposer 7500 $ d’amende et une radiation temporaire pour des propos « immodérés, indignes et inappropriés » à l’endroit du chroniqueur Patrick Lagacé et pour avoir « fomenté la peur et l’incertitude » au sujet de la pandémie dans des articles qu’il signait avec son titre professionnel.