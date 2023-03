Plus de 10 000 clients sans électricité au Québec

(Montréal) Plus de 10 000 clients d’Hydro-Québec se retrouvent privés d’électricité dimanche matin.

La Presse Canadienne

Les régions de Lanaudière et de la Montérégie sont les plus touchées, avec respectivement près de 4000 et 3000 clients privés de courant vers 14 h, selon le site web Info-pannes.

Plusieurs pannes ont commencé peu après minuit en raison de bris d’équipement.

Il n’est pas précisé si les conditions météorologiques étaient à l’origine des pannes.

Un avertissement de neige est en cours dans plusieurs régions du Québec, où 15 à 25 centimètres sont attendus d’ici dimanche matin.

En Ontario, les vents violents ont privé plus de 21 000 clients d’électricité samedi soir.