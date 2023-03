Remettez vos tuques : une tempête printanière – où la neige sera par endroits mêlée de pluie – s’abat sur le Québec dès samedi soir. Entre 15 et 25 centimètres de neige sont attendus dans plusieurs régions, notamment au nord du fleuve Saint-Laurent.

Des avertissements de neige sont en vigueur pour plusieurs régions du Québec, dont la capitale, l’Abitibi-Témiscamingue, la Beauce, Charlevoix, l’Estrie, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie. Entre 15 et 25 centimètres de neige devraient tomber dans ces secteurs, de samedi à dimanche en fin de journée.

Par endroit, les précipitations seront mêlées de pluie, prévient Marie-Lou Payette, météorologue pour Environnement Canada.

À Montréal, une neige drue s’est mise à tomber en fin d’après-midi samedi. En raison des températures au-dessus du point de congélation, l’accumulation devrait être moins importante, souligne Mme Payette. La neige devrait aussi se transformer en pluie dans la métropole au courant de la nuit de samedi à dimanche.

De la foudre a été enregistrée à plusieurs endroits autour de Montréal samedi après-midi, à Châteauguay, à l’île Perrot et sur la Rive-Sud de Montréal. Les contrastes entre les températures chaudes au sol et froides en altitude ont créé l’instabilité propice à la foudre, explique Mme Payette.

Les précipitations parfois intenses pourraient diminuer la visibilité sur les routes. Cependant, les vents devraient rester au neutre, évitant la poudrerie aux automobilistes, ajoute la météorologue.

Les précipitations vont perdre de l’intensité au fur et à mesure que le système va se diriger vers l’est de la province. À Gaspé, par exemple, entre 2 et 4 centimètres de neige seulement sont prévus par l’instance fédérale.