Les collègues d’An Wu, une universitaire américaine venue assister à une conférence à Montréal, ont peine à croire que la « brillante et dynamique » trentenaire ait disparu dans l’incendie mortel survenu jeudi dernier dans le Vieux-Port. La famille de la victime s’interroge sur les causes de cette tragédie, raconte une amie proche.

Les amis de Mme Wu étaient sans nouvelle depuis jeudi, rapporte Enida Gjoni, sa collègue à l’Université de Californie à San Diego (UCSD). Les deux postdoctorantes se côtoyaient au quotidien depuis 2016. La perte d’An Wu laisse un immense vide alors que ses proches craignent qu’elle compte parmi les disparus, dit-elle au sujet de la chercheuse de 31 ans, qui a immigré de la Chine aux États-Unis pour poursuivre ses études. « C’est une femme brillante, intelligente. Mais elle est aussi dynamique et humaine. »

Les deux amies sont parties de San Diego pour se rendre à COSYNE, un populaire congrès sur la neuroscience tenu à Montréal et à Mont-Tremblant du 9 au 14 mars.

Les ateliers organisés dans la métropole se sont déroulés à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth et ont pris fin mercredi. Mme Gjoni a quitté le Québec la journée même. Le vol de retour d’An Wu était prévu jeudi. Elle a donc loué un logement pour une nuit via la plateforme Airbnb, relate sa collègue.

PHOTO FOURNIE PAR UNE COLLÈGUE D’AN WU An Wu

Les amis de la victime sont restés sans nouvelles le week-end dernier. Ses proches, rongés par l’inquiétude, ont contacté la police locale. Ils la croyaient kidnappée, ou pire, raconte Mme Gjoni. « Elle répond à ses textos en deux secondes. C’était inhabituel. »

Comme la famille de la victime est en Chine, l’entourage de Mme Wu à San Diego part à sa recherche. Ils retrouvent son appartement vide. Ils avisent les autorités frontalières de sa disparition. On les informe qu’elle n’a jamais traversé la frontière. « On ne savait pas ce qui se passait », poursuit l’étudiante.

Le propriétaire des logements a fourni aux autorités une liste des occupants de l’immeuble le soir du drame, dit-elle. « Ils ont ensuite contacté les proches. C’est comme ça qu’on l’a su. »

Les derniers messages envoyés par An Wu à ses proches datent de jeudi soir vers 2 h. Elle n’est pas sortie, se remémore Mme Gjoni. « L’appartement lui plaisait, elle nous a dit qu’elle allait passer la soirée seule devant Netflix »

Les parents de la jeune femme méritent de savoir ce qui est arrivé à leur fille, croit sa collègue, en contact avec la famille de la victime en Chine. Ils ne peuvent se déplacer au Canada puisqu’ils n’ont pas de visa. « Rien ne va leur ramener An. Mais on espère des réponses de la part de la police, du gouvernement et du propriétaire. »

Avec Léa Carrier, La Presse