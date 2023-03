La candidature de l’ex-mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, a été retenue par la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, pour le poste d’administratrice de l’organisme international.

Ce choix doit maintenant être entériné par le Conseil permanent de la francophonie (CPF), au cours des prochaines heures, a fait savoir, dimanche, le cabinet de la ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron.

« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour le Québec à la veille de la journée internationale de la francophonie. Rappelons que le Québec est membre de plein droit de l’OIF », s’est réjouie cette dernière par la voix de son attachée de presse.

Rappelons que le gouvernement Legault avait récemment proposé la candidature de Caroline St-Hilaire pour occuper les fonctions d’administratrice de l’OIF, le deuxième poste en importance de l’organisation.

Double départ

Le besoin de nommer une nouvelle personne à ces fonctions est dû au départ dans d’obscures circonstances du précédent représentant du Canada, Geoffroi Montpetit, en poste depuis mars 2021, et dont le contrat n’a pas été renouvelé.

Le poste d’administrateur de l’OIF est réservé au Canada pour la durée du mandat de la secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, lequel a été renouvelé pour un autre cycle de quatre ans en novembre dernier au sommet de Djerba, en Tunisie.

La nomination de M. Montpetit découlait elle-même du départ précipité de sa prédécesseure, Catherine Cano, une ancienne cadre du secteur des médias. Nommée en 2019, cette dernière avait subitement démissionné, environ un an et demi plus tard, causant une commotion dans les cercles diplomatiques québécois et canadien.

Une candidature critiquée

Cette fois, une autre candidature que celle de Caroline St-Hilaire avait également été soumise par gouvernement fédéral, mais on ignore toujours son identité.

Les partis d’opposition à Québec avaient par ailleurs dénoncé ce choix du gouvernement Legault perçu comme une « deuxième tentative » de nommer l’ex-candidate caquiste dans de hautes fonctions.

En effet, le nom de l’ancienne mairesse avait déjà été évoqué l’automne dernier pour un poste de déléguée du Québec à Barcelone, une hypothèse dévoilée par Le Journal de Québec.

Caroline St-Hilaire a porté les couleurs de la Coalition avenir Québec lors des dernières élections dans la circonscription de Sherbrooke. Elle n’avait finalement pas été élue.