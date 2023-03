Chaque dimanche, La Presse diffuse le contenu des As de l’info, une nouvelle plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne.

Les parents des youtubeurs Swan & Néo derrière les barreaux

Coup de tonnerre dans le monde des youtubeurs ! Les parents des très populaires Swan et Néo ont été condamnés à trois ans de prison ferme et à 100 000 euros (146 000 $ CAN) d’amende chacun. Quel crime ont-ils commis ? Que va-t-il arriver à leurs enfants ? On te raconte toute l’histoire.

Qui sont-ils ?

Sophie Fantasy et Grégory Inside sont les parents de Swan et Néo, deux jeunes créateurs de contenu sur YouTube. Les garçons, âgés respectivement de 11 et 18 ans, sont actifs sur cette plateforme depuis avril 2015 et leur chaîne comptabilise aujourd’hui 6,17 millions d’abonnés.

Originaire de Lyon, en France, la petite famille s’expose régulièrement sur les réseaux sociaux. Très populaires chez les jeunes, Swan et Néo sont connus pour leurs vidéos filmées dans des parcs d’attractions, qui les montrent relevant des défis ludiques ou essayant de nouveaux jeux.

Les parents des jeunes créateurs travaillaient en parallèle à l’agence matrimoniale Eurochallenges, créée par la mère de Grégory.

De quoi sont-ils coupables ?

Sophie Fantasy et Grégory Inside ont été reconnus coupables d’escroquerie en bande organisée, d’abus de faiblesse et de harcèlement moral. Ils auraient arnaqué plus de 340 personnes entre 2010 et 2014. Leur agence matrimoniale promettait de mettre en relation des hommes célibataires situés en France avec des femmes vivant à l’étranger, notamment en Europe de l’Est, en Afrique et en Asie.

Ces clients devaient débourser des sommes astronomiques pour partir à la rencontre des personnes. La plupart du temps, une fois sur place, ils se rendaient compte que la personne n’était pas la même que sur les photos. Ils réalisaient aussi que tout le séjour était à leur charge. Ces arnaques ont permis à Sophie Fantasy et à Grégory Inside d’empocher plus de 3 millions de dollars canadiens.

Leur fils Néo s’est exprimé

Sur Instagram, Néo a fait une publication pour remercier les personnes qui lui envoient des messages de soutien. « On s’accroche comme on peut, pour l’instant on essaie surtout de préserver Swan [de tout ce qu’il se passe] », a-t-il écrit.

Il s’est exprimé à nouveau sur sa chaîne personnelle Néo The One dans une vidéo de 14 minutes, dans laquelle il annonce qu’il continuera de produire du contenu. « Je reprends le flambeau », a affirmé le jeune homme.

Le sort des deux garçons

Puisque Néo est devenu majeur le 13 février dernier, il n’a pas besoin d’être pris en charge aux yeux de la justice. À 11 ans, son frère Swan va cependant devoir passer devant le juge des enfants qui décidera de son avenir. Il sera soit confié à un membre de sa famille, soit placé dans une famille d’accueil, si le juge estime qu’aucun membre de sa famille ne peut s’en occuper.

En entrevue, Néo a affirmé qu’il ferait tout son possible pour pouvoir s’occuper de son frère.

Des rumeurs d’exploitation

Depuis la création de leur chaîne YouTube, les parents de Swan et Néo sont soupçonnés d’exploiter leurs enfants en les obligeant à tourner des vidéos. Les deux garçons ont toujours affirmé que ce n’était pas le cas. Avec cette affaire d’escroquerie, ces accusations ont refait surface.

« Je tiens à préciser pour la millième fois depuis notre aventure YouTube que Swan et moi, on n’a jamais été exploités. Ça devient vraiment lourd de devoir répéter des évidences », a affirmé Néo sur Instagram.

ChatGPT, qu’est-ce que c’est ?

Tu as probablement entendu parler de ChatGPT, cette intelligence artificielle qui rédige du texte à toute vitesse. Mais comment ça fonctionne et… devrais-tu l’utiliser ? Mélanie met le robot à l’épreuve !

Embrouilles autour d’un nid-de-poule !

Imagine que tu sors d’un concessionnaire automobile au volant de ta voiture toute neuve. Imagine-toi maintenant avoir un accident à peine quelques heures plus tard ! C’est ce qui est arrivé à Britanny Ménard, qui se bat en justice pour que le ministère des Transports du Québec lui rembourse ses frais de réparation. On te raconte cette drôle d’histoire de détermination… et de nid-de-poule.

Qu’est-ce qui s’est passé ?

Le 4 mars 2022, Britanny, qui habite à Laval, achète une nouvelle voiture. Le même jour, elle roule sur un nid-de-poule, à Saint-Jérôme. Un nid-de-poule, c’est un trou qui se crée dans la route quand l’asphalte se dégrade.

À la dernière seconde, j’ai vu le gros trou devant moi, mais je n’ai pas eu le temps de l’éviter. Ça a tellement cogné fort, je savais tout de suite que j’avais une crevaison. Brittany

Les réparations lui ont coûté 450 $. Elle décide de s’adresser au gouvernement afin qu’il lui rembourse cette somme.

Quel est le rôle du ministère des Transports dans cette histoire ?

Le ministère des Transports du Québec verse plusieurs milliers de dollars chaque année à des automobilistes qui endommagent leur voiture sur les routes. Pour obtenir cette compensation, il faut que les bris soient causés par le mauvais état du réseau routier.

Or, dans le cas de Brittany, le Ministère refuse de payer, même si la somme n’est pas si élevée. Sa raison : il considère que la détérioration de la chaussée est un phénomène normal en hiver et qu’il ne peut faire des réparations que si la météo le permet.

Est-ce que Britanny s’est arrêtée là ? Oh non !

Ce n’était pas le premier accident !

Brittany a décidé de poursuivre en justice le ministère des Transports pour l’obliger à lui rembourser les 450 $. Elle s’est représentée seule, c’est-à-dire qu’elle a fait valoir ses arguments elle-même, sans la présence d’un avocat.

En faisant des recherches, elle a découvert que juste avant son accident, cinq personnes différentes avaient signalé l’important nid-de-poule au Ministère. Et celui-ci n’a pas agi pour sécuriser les lieux ! Il n’y avait ni pancartes ni cônes.

Le tribunal a donné raison à Brittany. La juge a donc condamné le Ministère à rembourser ses réparations en plus de payer ses frais juridiques de 108 $. C’est une victoire pour Britanny contre un adversaire bien plus puissant qu’elle !

« J’espère que les gens vont voir avec mon histoire que c’est possible de se faire dédommager même si ce n’est pas facile », soutient Britanny.

Des processus judiciaires bien compliqués

L’histoire ne se termine pas là. À ce jour, le Ministère n’a pas versé un sou à Britanny et il conteste la décision de la juge.

Britanny devra donc de nouveau s’absenter du travail pour retourner au tribunal plaider sa cause. Elle espère que le ministère des Transports la remboursera enfin et qu’il arrêtera d’étirer le processus.

Tout ça pour un nid-de-poule !

