Depuis des jours, les longues files d’attente et les problèmes informatiques de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) suscitent énormément de frustration chez la population. De la vente d’une voiture à l’immatriculation, en passant par un simple permis de conduire, nos lecteurs rapportent plusieurs difficultés vécues un peu partout au Québec.

Perte de confiance

Nous devrions prendre conscience que le cafouillis de la SAAQ nous pénalise tous, puisque c’est nous qui allons devoir régler les factures de tout ce qu’on met en place provisoirement pour non pas régler, mais pour soulager les délais. [La ministre des Transports, Geneviève] Guilbault, a beau tenter de nous faire croire que nous dramatisons les faits, que le PDG de la SAAQ et ses acolytes ont fait de leur mieux, je garde un goût amer de ce fiasco. Surtout, je perds confiance en nos institutions.

Lise Palardy

Les « snowbirds » et l’étranger

Mon conjoint et moi, on passe l’hiver en Floride dans notre véhicule motorisé, donc on ne circule plus avec. On le remise pendant ce temps. Mais présentement, il nous est impossible de le replaquer avec le nouveau système SAAQclic. On doit se présenter en personne à un bureau de la SAAQ au Québec. On est plusieurs dans cette situation en dehors du Québec. Nous avons parlé à un représentant de la SAAQ, et non, ce n’est tout simplement pas possible.

Denise Fortin

Nous sommes en colère. Actuellement, nous sommes au Mexique jusqu’au début avril avec notre VR qui a été remisé en janvier pour les mois de février et mars. Le nouveau système SAAQclic contient une énorme faille. Il ne permet pas de déremiser un véhicule qui est en copropriété en ligne. Aucune trace de notre VR sous mon nom ni sous le nom de mon conjoint. Nous devons nous présenter dans une succursale de la SAAQ pour pouvoir procéder. Le problème est que nous reprenons la route début avril pour retourner au Canada avec notre VR. Aucune alternative à ce jour. Quand j’appelle pour de l’aide, nous avons un message enregistré qui nous dit de rappeler plus tard étant donné le volume élevé d’appels.

Sylvie Gadbois

Cafouillage pour le permis

Mon garçon est rendu à l’étape de réussir son examen théorique après avoir terminé ses cours de conduite. Après plusieurs jours d’essais sur SAAQclic, il a finalement réussi à obtenir un rendez-vous à la SAAQ Henri-Bourassa. Il a pris congé de son travail pour se présenter le matin convenu. Après une attente de 20 minutes à l’extérieur, arrive enfin son tour. Le gardien de sécurité lui demande s’il a un rendez-vous. Il vérifie sur sa liste, son nom n’est pas là. Il lui demande s’il a une preuve de son rendez-vous. Il lui présente le courriel de confirmation de SAAQclic. Le gardien répond que ce rendez-vous n’est pas valide, que c’est une erreur du système, qu’il doit prendre un nouveau rendez-vous à l’intérieur. En 2023, j’ai franchement honte pour le Québec qu’un tel cafouillage soit survenu.

Claude Paquette

Impossible de travailler

J’avais pris un rendez-vous à la SAAQ du boulevard Hamel à Québec à 8 h 45. J’y étais à 8 h 15 pour être d’avance. J’ai finalement quitté la succursale, sans que ce soit réglé, à 15 h 15. Ils ont reçu mon rapport médical le 21 février dernier, car je dois faire enlever ma condition « W » afin de pouvoir conduire un véhicule lourd aux États-Unis. On a accepté de me la retirer, mais le système informatique me donne toujours un permis probatoire. La gentille et dévouée préposée, après quatre tentatives, m’a dit qu’elle m’appellera quand le système informatique reconnaîtra enfin mon statut. Pendant ce temps-là, la compagnie américaine qui veut m’engager s’impatiente. Et moi, je ne peux pas travailler.

Philippe Langevin

Des ventes plus compliquées

J’ai vendu le 20 février dernier ma moto qui est [un modèle de] 1988. Quand j’ai voulu utiliser la plateforme, ceci me fut refusé, car si votre véhicule a plus de 25 ans, vous n’êtes pas admissible au service en ligne. Ça a pris quatre jours de tentative téléphonique pour obtenir un rendez-vous qui sera finalement le 24 mars prochain. D’ici là, je ne possède plus ma moto, mais j’en suis encore le propriétaire…

Jocelyn Dubois

Et les constats d’infraction ?

Je suis parmi ceux qui ont eu une contravention de 500 $, car mon permis [apparaissait comme] invalide dans les systèmes de la SAAQ alors que je l’avais payé une semaine avant l’échéance. Même si j’ai montré à la policière que je l’avais payé sur Desjardins AccèsD, preuve à l’appui lors de l’intervention. La SAAQ devrait s’occuper de faire annuler toutes les contraventions qui sont survenues parce que leur système était défectueux. Pour éviter des pertes de temps inutiles pour les conducteurs assidus. Je considère que la SAAQ devrait traiter directement ces cas avec les corps policiers.

Daniel Beaudoin

Restrictions de déplacement

Nous attendions notre nouvelle voiture depuis 18 mois. Ne pas pouvoir avoir une plaque nous empêche de traverser la frontière avec les États-Unis pour aller visiter notre neveu qui joue actuellement au hockey là-bas ! C’est un peu frustrant, toute cette pagaille.

Nicole Morin

Sans réponses

Je me suis présentée au bureau près de chez moi à plusieurs reprises. Impossible d’obtenir un numéro pour revenir plus tard. On ne parle pas des heures passées au téléphone à attendre qu’on me réponde sans résultat. Je ne sais plus quoi faire. Avec le site, je n’arrive pas à m’inscrire. J’ai 78 ans et j’ai besoin de ma voiture.

Claire Fortin