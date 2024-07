PHOTO FOURNIE PAR PÊCHES ET OCÉANS CANADA, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

(Vancouver) Pêches et Océans Canada affirme avoir réussi à démêler une baleine à bosse empêtrée dans de l’équipement de pêche au large des côtes de la Colombie-Britannique, repérée pour la première fois par un passager d’un traversier.

La Presse Canadienne

Paul Cottrell, coordinateur des mammifères marins du ministère, a déclaré qu’une équipe de secours a trouvé la baleine au large de l’île Texada après qu’un passager d’un traversier ait signalé la présence de l’animal jeudi. Il indique que l’équipe a réussi à libérer la baleine de « l’équipement de pêche récréatif » qui était coincé dans sa bouche.

M. Cottrell dit que la baleine nommée Smoke traînait plus de 50 mètres de fils et d’équipement, tout en se déplaçant rapidement malgré l’enchevêtrement. Il a fallu plusieurs heures pour localiser et libérer l’animal.

Il dit qu’une équipe du groupe de conservation Straitwatch se trouvait dans la région lorsque le signalement s’est fait et a attaché une balise satellite et une bouée à l’équipement traîné par la baleine, ce qui a aidé les secours à trouver l’animal et à entreprendre les efforts de sauvetage.

Le coordinateur dit que la baleine était agitée et inconfortable pendant l’opération, et qu’elle était encore très « mobile » avant de perdre des forces alors qu’elle se déplaçait vers le nord, dans le détroit de Géorgie, en soirée.

Il dit qu’il y a eu davantage d’incidents de ce type au cours des dernières années en raison de l’augmentation du nombre de baleines à bosse dans les eaux de la Colombie-Britannique.

« Nous sommes déjà intervenus sur l’eau plusieurs fois cette année pour des animaux empêtrés, a précisé M. Cottrell. Le plus important est de les localiser et c’est là que, encore une fois, les yeux et les oreilles du public sont importants pour nous. »