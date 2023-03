Depuis quelques semaines, l’achalandage et l’attente aux bureaux de la SAAQ sont très importants en raison des difficultés liées au virage numérique de la société d’État.

Plus de 1,3 million de transactions réalisées jusqu’ici

Un peu plus de 1,3 million de transactions ont été réalisées en personne et en ligne depuis le lancement de la plateforme de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), dont les ratés informatiques continuent de causer de longues files d’attente un peu partout au Québec.

C’est ce que montrent des données récoltées jeudi par La Presse auprès de la société. Celle-ci estime qu’environ 11 600 clients ont été desservis lundi et mardi dans une succursale physique, ce qui représente une hausse d’environ 1000 personnes par jour, par rapport à la semaine précédente.

« On voit une belle progression du nombre de clients. Les salles d’attente sont bien remplies, mais dans bien des cas, il n’y a pratiquement pas de files à l’extérieur », avance la porte-parole, Geneviève Côté.

En date de mercredi soir, la moyenne d’attente dans les centres était de 35 minutes, toujours selon les chiffres de la SAAQ. Du 17 février au 8 mars, celle-ci chiffre à 1 339 950 le nombre de transactions qui ont été effectuées dans ses centres et sur sa plateforme numérique. À noter : un client peut toutefois avoir effectué plus d’une transaction.

Sur la plateforme « SAAQClic » en elle-même, ce sont plus de 198 000 transactions qui avaient été réalisées mercredi en fin de journée, un bond de 11 120 par rapport à la veille. Au total, le nombre d’adhésions à la nouvelle plateforme numérique atteint maintenant tout près de 63 000 usagers.

« Ces indicateurs, ça nous dit que la situation s’améliore beaucoup. Pour les clients servis en centres de service, on parle quand même d’une hausse de 1000 personnes par rapport à la semaine d’avant, donc c’est une bonne amélioration », fait encore valoir Mme Côté à ce sujet.

Mesure supplémentaire de la RAMQ

Plus tôt, jeudi, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a annoncé jeudi qu’il ne sera plus nécessaire de présenter dans les bureaux de la Société de l’assurance automobile (SAAQ) pour renouveler sa carte d’assurance maladie. La mesure ne sera toutefois pas permanente.

« Temporairement, nous vous invitons simplement à nous transmettre par la poste votre formulaire de renouvellement rempli et signé. Vous n’avez pas à fournir de photo : nous utiliserons celle qui se trouve dans votre dossier », a en effet indiqué la RAMQ dans un communiqué paru jeudi, en précisant qu’un nouvel avis de renouvellement peut vous être envoyé au besoin.

Si votre carte est expirée depuis plus de six mois, il vous faudra toutefois téléphoner à la Régie pour en obtenir une nouvelle. « Si cela fait moins de six mois, utilisez l’avis de renouvellement que vous avez reçu. Dans tous les cas, vous n’avez pas à vous rendre dans les bureaux de la SAAQ », insiste l’organisation.

En situation normale, les renouvellements du permis de conduire et de la carte d’assurance maladie sont effectués simultanément aux bureaux de la SAAQ, et ce, depuis plusieurs années.

Cette nouvelle mesure d’assouplissement est donc mise en place afin d’éviter aux citoyens de se rendre à un point de service de la SAAQ. Depuis quelques semaines, l’achalandage et l’attente aux bureaux de la SAAQ sont très importants en raison des difficultés liées au virage numérique de la société d’État.

Jeudi, des files d’attente continuaient néanmoins d’être observées dans plusieurs centres de service. La SAAQ a d’ailleurs indiqué en début de journée que ses systèmes informatiques étaient touchés « par un ralentissement dont l’incidence sur la prestation de [ses] services pourrait se faire sentir ». « Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation pourrait vous occasionner », a indiqué la société, avant de confirmer peu après que la situation était rétablie.