Déneigement et sécurité routière

Far west dans la neige

Mieux vaut ne pas se trouver dans les rues de Montréal les nuits de chargement de neige. Feux rouges grillés, manœuvres dangereuses, chauffeurs surmenés : c’est une course folle – et dangereuse – pour vider les rues le plus rapidement possible, a pu constater La Presse en accompagnant ceux qui sont chargés de sévir contre les délinquants.