Coupes de 18 millions à la STM

Des experts inquiets, la mairesse rassurante

Experts, organismes et citoyens demeurent « sceptiques » quant à la qualité du service rendu dans le métro et les autobus à court terme, après la réduction des dépenses annoncée par la Société de transport de Montréal (STM). La mairesse Valérie Plante, elle, se range derrière l’opérateur et assure que la fréquence du service ne sera « absolument pas » touchée.