(Montréal) Centraide du Grand Montréal annonce mercredi l’injection d’une somme supplémentaire de 1,7 million auprès de 36 organismes communautaires qui interviennent en sécurité alimentaire, afin de réduire l’impact de l’inflation chez les personnes qui ont du mal à payer l’épicerie.

La Presse Canadienne

Centraide du Grand Montréal précise que les organismes observent des hausses de demandes d’aide alimentaire provenant notamment de travailleurs, de personnes aînées seules et à mobilité réduite de même que de demandeurs d’asile et de réfugiés.

De plus, la pénurie de main-d’œuvre, les difficultés à recruter du personnel, le manque de financement et de bénévoles augmentent les défis auxquels font face les organismes pour offrir les services sur le terrain.

Selon Centraide du Grand Montréal, le financement ponctuel d’urgence permettra d’acheter des denrées alimentaires et d’autres produits de première nécessité, d’acheter ou de louer de l’équipement réfrigéré et du matériel, d’assurer le transport et la distribution de denrées alimentaires et d’embaucher des employés temporaires pour combler le manque de bénévoles.

Centraide du Grand Montréal signale qu’environ 671 000 personnes reçoivent de l’aide alimentaire au Québec chaque mois, soit 10 % de plus qu’en 2021 et 34 % de plus qu’avant la pandémie de COVID-19, en 2019.

L’organisme affirme aussi que sur l’île de Montréal, 23 % des gens vivent en situation d’insécurité alimentaire, davantage que partout ailleurs au Québec.