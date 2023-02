Voici les sujets d’actualité qui ont marqué la semaine.

Une vague de froid s’est amenée à la fin de la semaine dans le sud du Québec. Alors que les refuges pour sans-abri débordent à Montréal, les intervenants appréhendaient un défi de taille pour garder tout le monde au chaud. Et les craintes étaient partagées avec d’autres municipalités d’un peu partout dans la province.

Un sans-abri affronte le froid devant la Mission Old Brewery, dans le Vieux-Montréal, mardi.

Tom Brady prend sa retraite « pour de bon »

PHOTO MIKE EHRMANN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Tom Brady

Le plus grand joueur à avoir foulé un terrain de football a annoncé mercredi avoir disputé la dernière saison de sa carrière. Tom Brady avait déjà annoncé sa retraite il y a un an à peine. Or, selon toute vraisemblance, l’athlète de 45 ans devrait honorer sa décision, cette fois-ci.