Planète bleue, idées vertes

Ils font tourner l’économie circulaire

De plus en plus réticentes à jeter les tonnes de résidus, de retailles et d’autres surplus générées par leur production, les entreprises cherchent des débouchés. Mais comment trouver preneur pour ces matières ? Les conseillers en économie circulaire jouent les entremetteurs et les facilitateurs.