Les commissaires ont entendu plus de 200 résidants, dont plusieurs ont affirmé avoir été victimes de violence, de harcèlement et d’agression de la part de manifestants.

(Ottawa) La Commission populaire d’Ottawa conclut que la manifestation du « convoi de la liberté », qui a duré trois semaines dans la capitale fédérale l’hiver dernier, constituait une « violation généralisée » des droits des résidants.

La Presse Canadienne

La « commission populaire », une initiative du Centre de santé communautaire du centre-ville d’Ottawa, a publié lundi la première partie de son rapport final sur les impacts de cette manifestation prolongée, qualifiée d’« occupation ».

Le rapport indique qu’au milieu de cette « occupation » du centre-ville d’Ottawa par des gens qui contestaient les mesures sanitaires et le gouvernement fédéral, les habitants de la capitale se sont sentis abandonnés par la police et les différents ordres de gouvernements.

Le rapport parle d’une « abdication colossale » de la part des gouvernements municipal, provincial et fédéral.

La commission populaire souligne notamment dans ce rapport que des personnes en situation de handicap ont été soudainement privées de services, alors que les agences de soutien réduisaient leurs activités. Par ailleurs, de nombreux résidants se sont sentis « piégés et emprisonnés » dans leur propre résidence.

« Pendant la majeure partie du mois de février 2022, les milliers de gens qui vivent et travaillent au centre-ville d’Ottawa ont enduré plusieurs semaines de violations généralisées des droits de la personne, dans un climat de menace, de peur, de harcèlement sexuel et d’intimidation marqué par le racisme, la misogynie, l’antisémitisme, l’islamophobie, l’homophobie, la transphobie et autres expressions de haine et d’intolérance, lit-on dans le rapport publié lundi.

« L’impact a été, inévitablement, le plus fort sur les personnes et les communautés les plus vulnérables. »

La deuxième partie du rapport, qui sera publiée en mars, proposera « une analyse plus approfondie et des recommandations d’action », indique la commission populaire.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.