Six ans plus tard, l’heure des bilans à la grande mosquée de Québec

Six ans jour pour jour après la soirée fatidique qui a coûté la vie à six hommes et en a blessé huit autres, c’était l’heure des bilans à la grande mosquée de Québec. Si Ottawa, la Ville de Québec et les Québécois ont tous eu droit aux fleurs, le gouvernement Legault, lui, a eu droit aux pots.

Simon Carmichael Le Soleil

« Six années se sont écoulées, mais les taches laissées par cet attentat sont indélébiles », a lancé le président du Centre culturel islamique, Mohamed Labidi, en ouverture de son allocution, dimanche. « Le 29 janvier doit rester un rappel que la banalisation de l’intolérance peut s’armer du revolver de la haine ».