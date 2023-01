La classe politique a rendu hommage, dimanche, aux six victimes de l’attentat perpétré contre la grande mosquée de Québec, survenu il y aujourd’hui six ans jour pour jour. Le premier ministre François Legault ne pourra toutefois assister à la commémoration en soirée, en raison d’obligations familiales.

« Rappelons-nous cette tragédie. Rendons hommage aux victimes et à leurs familles. […] Nous ne vous oublierons jamais », a néanmoins tweeté M. Legault dès le début de la journée, en partageant une photo du monument qui a été érigé devant la grande mosquée à la mémoire des six Québécois de confession musulmane qui ont perdu la vie lors de l’attentat.

Le soir du 29 janvier 2017, un tireur avait fait irruption dans la grande mosquée de Québec à l’heure de la prière. Il a déchargé son arme, fait six morts, des blessés graves et quelque 17 orphelins. Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzedine Soufiane et Aboubaker Thabti sont tombés sous les balles du tireur. Ils ont laissé derrière eux leurs femmes et quelque 17 enfants orphelins.

Sur les réseaux sociaux, le chef libéral Marc Tanguay a lui aussi évoqué un devoir de mémoire. « Restons unis contre la haine, la violence et l’islamophobie », a-t-il dit.

Pour la toute première fois cette année, la commémoration se déroulera à même la salle de prière de la grande mosquée, entre 17 h 30 et 18 h 30. Le premier ministre canadien Justin Trudeau doit y prendre la parole, pendant que le gouvernement du Québec sera plutôt représenté par la vice-première ministre. Geneviève Guilbault, et le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien. François Legault sera absent puis qu’il « a des obligations familiales », a indiqué son cabinet dimanche.

« On est déçus qu’il doive manquer la première commémoration qui se tient à l’intérieur de la mosquée, a réagi l’une des organisatrices, Nora Loreto. Nous comprenons bien l’importance des obligations familiales, bien sûr, mais c’est quand même dommage. » N’empêche, le retour à la salle de prière pour honorer la mémoire des victimes est « très significatif », selon le comité organisateur, qui, en conférence de presse jeudi, avait parlé d’un lieu « chargé d’émotions et de sens ».

De Québec à Montréal

Gabriel Nadeau-Dubois, le chef parlementaire de Québec solidaire, sera du rassemblement de Québec avec le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti. « Tous ensemble contre le racisme et l’islamophobie. Tous ensemble pour un Québec de dignité et de justice », a-t-il écrit sur Twitter.

« Aujourd’hui, honorons la mémoire des victimes et continuons à travailler collectivement afin que de tels actes de violence ne se reproduisent jamais », a de son côté souligné l’exécutif du Parti québécois.

« L’islamophobie n’a pas sa place au Canada, et on doit continuer d’aider les musulmans à se sentir en sécurité. Aujourd’hui, réfléchissons aux progrès réalisés et au travail à faire pour bâtir un Canada meilleur, plus inclusif et plus sûr », avait aussi dit plus tôt le premier ministre Trudeau.

À Montréal, une vigile est prévue en après-midi à la station de métro Parc pour rendre hommage aux victimes. L’activité est organisée par le Semaine de découverte des musulmans (SSM), en collaboration avec le Réseau pour la paix, Voix juives indépendantes Canada et Non à la loi 21. « Cette tragédie ne doit jamais être oubliée et nous devons nous attaquer sérieusement à ses causes profondes », a fait valoir la présidente de SSM, Samira Laouni, dimanche.

Sur fond de débats

Jeudi dernier, le comité organisateur avait encore une fois vivement dénoncé la loi 21 du gouvernement Legault, qui a été adoptée en 2019, parce qu’elle aurait décomplexé l’islamophobie. « Cette loi vient chambarder tout ce qu’on fait comme travail pour le vivre-ensemble », a notamment déploré le président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Labidi. « Nos frères et nos sœurs se sentent tous visés par cette loi », a-t-il renchéri.

La loi 21 interdit aux employés de l’État en position d’autorité de porter des signes religieux. Vendredi, en marge du caucus de ses députés à Laval, M. Legault l’a de nouveau défendue. Il a déclaré qu’il était « faux » de prétendre que la loi avait décomplexé l’islamophobie.

« C’est une loi qui est raisonnable, a affirmé M. Legault en conférence de presse. C’est un compromis. Il y a des partis politiques qui proposaient d’aller beaucoup plus loin que ça. « Je pense que ça rejoint la volonté d’une majorité de Québécois, […] et pour moi, c’est faux de dire que ça a un impact sur les personnes qui choisissent de ne pas aimer les musulmans », a-t-il ajouté.

Avec La Presse Canadienne