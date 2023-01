Préparez-vous à avoir froid. Le mercure chutera progressivement un peu partout à travers le Québec cette semaine. Le week-end prochain, le thermomètre devrait frôler les -30 degrés Celsius dans la métropole. Des avertissements de « froid extrême » seront d’ailleurs lancés dans plusieurs régions.

« Ça va être assez mordant toute la semaine. En fait, plus on avancera dans la semaine, plus il fera froid », résume la météorologue chez Environnement Canada, Katarina Radovanovic, en entrevue téléphonique.

Elle précise que ce sont « surtout les nuits et les matins » qui seront particulièrement froids. « Vendredi, assez tôt, on touchera les -22 à Montréal, puis -27 le samedi. En termes de températures ressenties, on sera davantage dans les -35 degrés, donc il faudra bien se couvrir », poursuit Mme Radovanovic, en invitant aussi à éviter les longs déplacements si possible.

De pareilles températures se situent « un peu en deçà des normales » pour ce qui est des minimums au thermomètre, mais il n’y a rien « d’exceptionnel » pour autant, illustre la météorologue. « Ça correspond à ce qu’on est habitués de voir à la fin d’un mois de janvier », dit-elle.

La plupart des régions devraient par ailleurs recevoir entre 5 et 10 centimètres de neige d’ici la fin de la journée de lundi. Mais le reste de la semaine « sera relativement tranquille côté précipitations », note la spécialiste.

Mis à part une faible neige intermittente prévue jeudi, la région de Montréal devrait en effet être sous le soleil pour la majorité de la semaine, surtout mardi, mercredi et vendredi. Les nuages devraient par la suite revenir au courant du week-end prochain.

Conditions routières difficiles

En fin d’après-midi, la Sûreté du Québec signalait « quelques collisions mineures » et sorties de route, les conditions routières demeurant difficiles en raison de la poudrerie provoquée par le vent sur les routes. Aucune scène d’accident majeur n’était toutefois en cours, selon l’agente Catherine Bernard.

Pendant ce temps, la Ville de Montréal, elle, poursuivait dimanche sa troisième opération de chargement de la neige, le déblaiement prioritaire des rues et des trottoirs étant maintenant terminé.

Les quantités importantes reçues dans la métropole risquent d’ailleurs d’allonger l’opération. « On a eu 30 centimètres jeudi et vendredi, avec un résiduel de 10 centimètres qui était déjà là. Ça nous donne 40 centimètres, alors qu’une tempête moyenne de 20 centimètres, ça prend quatre jours. C’est sûr que là, il faudra compter plus de temps. On va en avoir pour la semaine », a concédé dimanche le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin.

Environ 40 % de l’opération est « terminée », dit-il, mais avec la neige qui tombe encore, l’opération pourrait être suspendue et reprendre dans la nuit de dimanche à lundi. « Dans les rues résidentielles, ça pourrait être plus long avant de voir l’effet du chargement. Mais on fait vraiment au plus vite », promet M. Sabourin.

Pour laisser ses camions de déneigement et ses saleuses travailler, la Ville demande aux automobilistes de garer leur voiture à « au moins 30 centimètres du trottoir », afin d’éviter tout obstacle aux employés à l’œuvre. Environ 7600 places de stationnement incitatif seront disponibles gratuitement, surtout la nuit, pour garer les véhicules pendant les restrictions de stationnement sur rue. Toutes les informations à ce sujet sont publiées sur l’application Info-Neige de la Ville de Montréal.

La semaine dernière, jeudi, un total de 28 centimètres de neige avait été recensé à l’aéroport de Montréal par Environnement Canada, lors d’une tempête hivernale qui touchait le Québec depuis la veille au soir. Les régions du nord du fleuve Saint-Laurent, soit les Laurentides et Lanaudière, de même que l’Estrie, ont reçu entre 20 et 35 centimètres.