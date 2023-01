Nouvelle semaine, nouvelle tempête hivernale au Québec. Entre 15 et 25 centimètres de neige sont attendus d’ici jeudi dans la plupart des régions, pendant que la Gaspésie et la Côte-Nord pourraient être ensevelies encore davantage. Les forts vents pourraient également compliquer les conditions de circulation.

Un système en provenance du Colorado, aux États-Unis, a atteint le Québec en fin de journée, mercredi. « Pour toute la vallée du Saint-Laurent entre Montréal et Québec, on parle d’environ 15 à 25 centimètres, avec plus ou moins cinq centimètres dépendamment de la hauteur à laquelle on se trouve », explique le météorologue chez Environnement Canada, Samir Al-Alwani.

La « grosse différence » avec les dernières tempêtes, poursuit-il, est que la neige arrive cette fois dans des températures nettement plus froides. « Ça fait en sorte que la neige n’est pas lourde, pas humide, mais davantage volatile. On attend toutefois des vents de 50 à 60 km/h en rafales, donc il devrait y avoir un peu de poudrerie sur certains tronçons de route », rappelle le spécialiste.

Dans la plupart des régions, l’heure de pointe matinale de jeudi risque donc d’être plus compliquée. On attendra encore jusqu’à cinq centimètres de neige durant l’avant-midi, puis les conditions s’amélioreront graduellement.

« Soyez prêt à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte. Il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l’heure de pointe en zones urbaines », souligne l’agence fédérale dans un bulletin spécial publié mercredi soir.

Jusqu’à 35 centimètres au nord-est

Plus à l’est et au nord, les régions de la Gaspésie et de la Côte-Nord pourraient quant à elles recevoir jusqu’à 35 centimètres de neige, avec des vents pouvant aller jusqu’à 90 km/h, surtout près du littoral.

Sinon, pour la suite, les prochains jours promettent d’être beaucoup plus froids un peu partout au Québec. Des avertissements de « froid extrême » ont d’ailleurs déjà été lancés dans certains secteurs du nord-ouest de la province, pour jeudi et vendredi.

« L’air froid va s’engouffrer pour débuter la semaine. On aura des valeurs entre -35 et -45 en termes de températures ressenties. Le thermomètre pourrait afficher dans -20 ou -25 degrés approximativement, en moyenne. On va vraiment aller rejoindre les normales de saison, et même en dessous », dit M. Al-Alwani.

À Montréal, une opération de chargement de la neige devrait être déclenchée « très prochainement », a indiqué mercredi le porte-parole administratif de la Ville, Philippe Sabourin. « On a encore de la neige résiduelle de la semaine passée avec 10 centimètres au sol, donc avec ce qu’on annonce maintenant, il faudra forcément ramasser. Il y a un chargement à prévoir », a-t-il dit.

Pour laisser ses camions de déneigement et ses saleuses travailler dès mercredi soir, la Ville demande aux automobilistes de garer leur voiture à « au moins 30 centimètres du trottoir », afin d’éviter tout obstacle pour les employés à l’œuvre.

La Ville invite aussi les personnes qui le peuvent à éviter de prendre la route jeudi. « Moins il y a de monde sur la route, plus c’est simple pour nous de travailler efficacement », conclut M. Sabourin.