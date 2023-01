Entre 5 et 15 centimètres de neige se sont accumulés dans plusieurs régions du sud du Québec dans la nuit de jeudi à vendredi, laissant un nouveau tapis blanc au sol, une semaine après la tempête hivernale du week-end dernier.

Les flocons se sont surtout accumulés dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges-Huntington, où près de 15 centimètres sont tombés. Les régions de l’Outaouais et de Montréal ont également reçu 10 centimètres de neige au cours de la nuit de jeudi à vendredi.

Les précipitations se poursuivent vendredi matin. On peut s’attendre à 2 à 4 centimètres de neige dans la grande région de Montréal. Environnement Canada signale des vents forts pouvant aller jusqu’à 50 km/h en matinée. Ces rafales pourraient affecter la circulation, avise-t-on, conseillant du même coup à la population de prévoir ses déplacements, voire de les reporter si possible.

La Sûreté du Québec (SQ) ne rapportait toutefois vendredi aucune scène d’accident, mis à part « quelques sorties de route mineures et autres collisions matérielles », a indiqué l’agente Béatrice Dorsainville. Un camion ayant fait une mise en portefeuille sur l’autoroute 440 à Laval a néanmoins forcé la fermeture complète de cet axe névralgique en début de matinée. De la congestion a été observée dans le secteur jusqu’aux environs de 7 h.

Opération de chargement en vue

À Montréal, une opération de chargement de la neige devrait être lancée en début de semaine prochaine, mais pas avant, des précipitations supplémentaires étant attendues au cours du week-end. « D’ici dimanche ou lundi, on peut s’attendre à recevoir jusqu’à 5 ou 10 centimètres en plus, donc à ce moment-là, on devrait pouvoir procéder à une opération complète », indique le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin.

Le plus récent chargement de neige, qui avait été lancé la semaine dernière dans la foulée de la tempête, est d’ailleurs « complété à 95 % », estime M. Sabourin. « Le reste, ce sont des cas très rares où le chargement est sur le point d’être terminé », précise-t-il.

Quand elle sera lancée, cette nouvelle opération de chargement de la neige devrait toutefois être plus « simple », car la neige qui tombe sur Montréal vendredi est « plus facile, plus légère », affirme le responsable. « La dernière fois, on avait du grésil, de la neige très lourde, et on dépassait les 30 centimètres avec des forts vents, ce qui faisait qu’on devait repasser deux fois partout. Là, on a une belle neige aérienne. Ça devrait certainement être plus facile », note-t-il.

Des centaines de camions de déneigement seront tout de même à l’œuvre dans la métropole au cours des prochains jours, afin de déblayer la chaussée – sans pour autant charger la neige. « Notre priorité va vraiment être de tasser la neige, d’appliquer de la criblure de pierre et du sel, puis d’assurer une bonne adhérence sur les trottoirs pour la sécurité de tous », poursuit le porte-parole.