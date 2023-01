Choqués par la hausse des décès de piétons qui n’épargnent pas les zones scolaires du Québec, parents et élus ont manifesté mardi devant plus de 25 écoles de la province afin de demander une meilleure sécurisation des déplacements actifs autour des écoles, où, disent-ils, la fluidité du transport motorisé a toujours préséance sur la sécurité des enfants.

« On nous dit qu’il y a des annonces qui s’en viennent, mais des annonces et des promesses, ça ne protège pas la vie de nos enfants », a dit Kassandre Chéry Théodat, présidente du conseil d’établissement de l’école La Visitation, où une brigadière a été violemment happée par une automobiliste au début de janvier.

Mme Chéry a dit être venue manifester pour que des changements aient lieu dès maintenant.

« Autour de l’école, les automobilistes pensent qu’ils sont les rois de la route. Ils ne respectent rien, et ce sont nos enfants et nous qui devons vivre avec cette hausse du danger. Ça doit changer dès aujourd’hui. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Parents et enfants ont manifesté devant l'école de La Visitation, à Montréal.

Haroun Bouazzi, député provincial de la circonscription de Maurice-Richard, était présent à la manifestation et a noté que « moins il y a de voitures, moins il y a de risques de collision » autour des écoles.

« Alors quand on entend que la STM dit qu’elle va diminuer ses services aux heures de pointe, on a du mal à comprendre comment le gouvernement du Québec ne pense pas qu’il est de sa responsabilité en 2023 d’investir et, au minimum, de permettre à la Ville de Montréal de garder le service », a-t-il fait valoir.

Manon Massé, députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques, était quant à elle de la manifestation devant l’école primaire Jean-Baptiste Meilleur, celle que fréquentait la jeune Mariia Legenkovska, happée à mort par un conducteur en zone scolaire le mois dernier. Plusieurs autres élus de Québec solidaire, dont Gabriel Nadeau-Dubois et Vincent Marissal, prenaient aussi part à la mobilisation.

Des mobilisations familiales devant les écoles avaient aussi lieu en Outaouais, à Québec et à Sherbrooke, notamment.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Sandrine Cabana-Degani

Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec, a dit que l’insatisfaction des citoyens et des familles atteint un point culminant.

« Les gens se mobilisent pour dire que ça suffit, l’insécurité aux abords des écoles. Ils ne veulent plus accepter que les décès et blessures graves fassent partie des règles du jeu. Il faut que les acteurs cessent de se renvoyer la balle et c’est pour ça qu’on demande une stratégie gouvernementale de sécurité routière. »

Piétons Québec a pu récemment rencontrer le cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault. « On a senti une ouverture et une écoute, et on attend une date pour une rencontre avec la ministre », a-t-elle dit.

Aménagements déficients

Devant l’école de La Visitation, plusieurs parents en avaient long à dire sur l’insécurité qu’ils vivent le matin et l’après-midi, quand les déplacements des enfants ont lieu dans des aménagements routiers qui favorisent la vitesse excessive des automobilistes.

« Il n’y a pas de dos d’âne autour de l’école, alors on voit de la vitesse, a dit un parent qui a dit s’appeler Didier. Les policiers, à part ce matin, on ne les voit jamais, mais des comportements dangereux des automobilistes près des enfants, on en voit littéralement tous les jours. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Un policier interpelle un automobiliste mal garé aux abords d'une école.

Annie Lamalice, une mère de l’arrondissement Ahuntsic, a quant à elle dénoncé le manque d’infrastructures cyclables dans son quartier résidentiel bondé de familles avec de jeunes enfants.

« En vélo et à pied, on se fait frôler par les automobilistes. Ce n’est pas confortable. Ça n’encourage pas les gens à faire des déplacements actifs, même si on sait que c’est de cette façon qu’on va réduire la congestion routière et la dépendance à l’automobile. »

Mme Lamalice dit que l’avenue Papineau, près de l’école, est « une vraie autoroute » qui met l’accent sur le transit en véhicule motorisé et où les mesures d’apaisement de la circulation sont inexistantes. On ne retrouve pas de piste cyclable sur la rue Papineau, de sorte que les voies très larges incitent les automobilistes à la vitesse, a-t-elle noté.

« Les enfants du quartier méritent mieux », a-t-elle dit.