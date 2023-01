Vous prendrez bien un peu de vin de messe ?

Mercredi, j’ai chroniqué sur l’alcool1. Il faut boire moins, si on se fie à la synthèse de plus de 150 études sur l’effet de l’alcool sur la santé. Plus on boit, plus on est à risque de développer des cancers, des maladies cardiovasculaires et des AVC.