En 2022

Ces mots qui nous ont donné du fil à retordre

Travailler dans une salle de rédaction, c’est travailler tous les jours avec les mots, une matière brute qui a pour particularité d’évoluer avec le temps. Un mot jadis courant ne l’est plus, un autre porte à confusion, et un autre encore suscite le malaise. Voici une liste non exhaustive des mots qui nous ont donné du fil à retordre en cette année qui s’achève.