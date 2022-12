La bordée de neige qui se déverse sur le sud du Québec depuis vendredi est une bonne nouvelle pour les adeptes de Noëls blancs. Les prévisions sont très favorables pour que le couvert de flocon tienne le coup jusqu’aux Fêtes, selon Environnement Canada.

Joie des skieurs, désespoir des automobilistes : une tempête de neige débutée dans la région de Gatineau jeudi soir a atteint le Centre-du-Québec en fin de journée vendredi. De la neige est attendue dans de nombreuses régions du sud de la province toute la journée de samedi.

Pour le bonheur des petits et des grands, ce couvert de flocons pourrait tenir le coup jusqu’à Noël, confirme Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada. « On surveille un système majeur vers la fin de la semaine prochaine, qui amènerait un redoux, mais il serait de courte durée, souligne-t-il. Ça serait surprenant de voir toute cette neige-là disparaître. On a un bon niveau de confiance d’avoir un Noël blanc la semaine prochaine. »

La neige est arrivée à Montréal à temps pour l’heure de pointe matinale vendredi, réduisant la visibilité sur les routes. L’Outaouais est la grande gagnante de ce cocktail météo, avec 25 centimètres de neige déjà enregistrés à l’aéroport d’Ottawa en fin d’après-midi vendredi. Une dizaine de centimètres de flocons ont aussi recouvert région métropolitaine, rapporte M. Bégin. Des estimations ne sont pas encore disponibles pour d’autres régions touchées, comme l’Estrie, la Montérégie et les Laurentides.

De la neige jusqu’à samedi

Après une légère accalmie à Montréal en après-midi vendredi, la neige a repris de plus belle en fin de journée et les précipitations se poursuivront jusqu’à samedi, affirme M. Bégin. « On va aller chercher un 10 à 15 centimètres de neige de plus à Montréal, pour un total entre 20 et 30 centimètres. »

Le système est aussi en voie d’atteindre le Centre-du-Québec vendredi soir. Entre 15 et 25 centimètres de neige sont attendus pour les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec pendant la fin de semaine.

Les premiers flocons ont brusquement fait leur apparition vers 7 h 30 vendredi matin à Montréal. Dans la région de Gatineau, où les précipitations ont débuté en soirée jeudi, on calculait déjà une accumulation de 10 centimètres de neige vendredi matin.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

L’agence fédérale avait émis des avertissements de neige pour de nombreuses régions du sud du Québec, dont Montréal, Québec, l’Estrie, la Montérégie, Lanaudière, les Laurentides, Gatineau, la Mauricie, Charlevoix et la Beauce.

Ces précipitations sont les résultats d’une dépression remontant la côte est américaine. Contrairement aux tempêtes de neige qui traversent parfois rapidement la province, on peut s’attendre à de la neige en continu pendant 24 heures, avertissait alors Marie-Ève Giguère, météorologue pour Environnement Canada. « La neige va se poursuivre jusqu’à [samedi]. C’est un système particulier, explique Mme Giguère. On se trouve dans une zone entre deux systèmes qui interagissent. »

Appel à la vigilance sur les routes

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

En matinée vendredi, la visibilité a été réduite sur les routes de Montréal et de la Montérégie, de même que de Laval, des Laurentides, de Lanaudière et de l’Estrie, selon la carte interactive du ministère des Transports et de la mobilité durable.

Puis, en fin d’après-midi, c’est au tour de Trois-Rivières d’être aux prises avec les flocons.

« On a des bandes de neige assez forte, souligne Mme Giguère. Aujourd’hui, il va y avoir des périodes où la neige va réduire la visibilité. Il va y avoir des accalmies, puis ça va reprendre. »

Environnement Canada appelle à la vigilance dans les déplacements, que ce soit en automobile ou à pied. « On est loin de la tempête du siècle, affirme la météorologue. Notre message, c’est : prenez votre temps, prévoyez plus de temps pour vos déplacements, parce que les chaussées et les trottoirs vont devenir glissants. »

De nombreux vols nationaux et internationaux en partance de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal ont aussi été retardés ou annulés vendredi matin.

La Sûreté du Québec (SQ) a rapporté quelques dizaines de sorties de route, incluant des collisions avec des personnes blessées de façon mineure. Aucun accident majeur n’est signalé en fin d’après-midi, selon Nicolas Scholtus porte-parole de la SQ.

Une école, soit l’établissement privé Peter Hall situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal, était fermée vendredi.