Tout n’est pas perdu toutefois puisque les Québécois sont invités à continuer de donner jusqu’au 31 décembre afin de bonifier la récolte et de ravitailler les banques alimentaires.

(Montréal) La tendance à la baisse s’est confirmée de manière frappante lors de la 22e collecte de La guignolée des médias, qui se déroulait jeudi. En comparant les chiffres à ceux de 2019, avant que la pandémie ne frappe, les dons ont chuté de 75 % à Montréal.

La Presse Canadienne

D’après les résultats préliminaires transmis par communiqué, la collecte de rue dans la métropole avait permis d’amasser 58 290 $ à 16 h 30 jeudi. Au même moment en 2019, la cagnotte s’élevait à 244 200 $, ont fait savoir les organisateurs.

Il est possible d’effectuer des dons en argent ou en denrées non périssables dans les supermarchés Maxi ou Provigo. On peut aussi effectuer un don sur le site web guignolee.ca ou par message texte. Un montant de 10 $ sera remis en envoyant le mot « NOEL » au 20 222.

À Montréal, les dons seront remis à Jeunesse au Soleil, à Moisson Montréal et à la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal. Ces organismes pourront ensuite les redistribuer sous forme d’aide alimentaire et de repas aux personnes dans le besoin.

Les chiffres finaux pour les collectes de rue dans l’ensemble du Québec seront dévoilés le 5 décembre prochain.