(Djerba, Tunisie) François Legault reconnaît que « l’interprétation » de sa loi 96 sur la protection du français dans les médias de New York et Toronto a pu « nuire » aux affaires du Québec. Le gouvernement songe jusqu’à acheter de la publicité « pour rétablir les faits », a déclaré le premier ministre en marge du Sommet de la francophonie où il a vanté sa loi controversée.

Envoyée spéciale Fanny Lévesque La Presse

À son arrivée vendredi sur l’île tunisienne de Djerba, où s’est ouvert la grand-messe de la Francophonie, M. Legault a bien fait valoir son intention de remettre les pendules à l’heure au sujet de sa réforme de la loi 101 et ses politiques d’immigration.

Il a déclaré vouloir expliquer aux dignitaires des pays de la Francophonie « le contexte » de sa loi alors que le français est en déclin. Samedi, il a précisé les pourtours de sa pensée : son plaidoyer s’adressait davantage au « milieu des affaires ».

François Legault participera dimanche au Forum économique francophone où il doit présenter une allocution. Des représentants québécois des affaires, comme le Conseil du patronat du Québec et la Fédération des chambres de commerce du Québec sont présents à Djerba, tout comme Investissement Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

« Il y a eu certains articles qui pourraient nuire [à l’activité économique] et c’est important pour nous de voir comment on rétablit les faits. Est-ce qu’on prendra de la publicité parce que je tiens quand même à la réputation du Québec », a-t-il expliqué samedi en mêlée de presse.

« Il y a une certaine clientèle, il a des médias entre autres à New York et à Toronto qui ont laissé entendre, je vous donne un exemple, qu’on demandait aux nouveaux arrivants d’apprendre le français en six mois. C’est complètement faux », a rétorqué M. Legault.

Selon lui, cette couverture dans ces deux grandes villes d’affaires « se rend partout » avec la présence des réseaux sociaux. « Donc, c’était important pour moi de dire que notre objectif, c’est de renforcer le français », a exprimé le premier ministre.

Le milieu des affaires québécois n’a pas offert un accueil chaleureux à la loi 96. En août, plus de 150 chefs d’entreprises québécois ont demandé au gouvernement Legault de « suspendre » la mise en application de sa loi. L’un des éléments les plus inquiétants, selon eux, est justement l’obligation qui sera imposée à tous les nouveaux arrivants de communiquer exclusivement en français avec l’État six mois après leur arrivée. On craint un désavantage dans le contexte de la pénurie de la main-d’œuvre.

François Legault a affirmé qu’il n’a pas eu à « défendre » la loi 96 samedi auprès de ses vis-à-vis de la Francophonie. « J’en ai parlé dans la plupart de mes rencontres, mais je n’ai pas eu à la défendre… Sauf avec M. Trudeau », a-t-il lancé en pointe.

Pas de « chicane » à l’étranger

François Legault et le premier ministre Justin Trudeau ont tenu plus tôt une première rencontre bilatérale depuis les élections d’octobre, en marge des ateliers. M. Legault affirme avoir senti « une ouverture » de M. Trudeau sur les principaux enjeux qui préoccupent le Québec.

Le déclin du français à Montréal, l’entrée irrégulière de migrants au chemin Roxham et la hausse des transferts fédéraux en santé ont été abordés par M. Legault lors d’une rencontre d’une vingtaine de minutes qui servait surtout à mettre la table à une première rencontre officielle en décembre.

« Au-delà de l’ouverture en mots, je veux voir de l’action », a soutenu M. Legault avec un ton adouci. La semaine dernière, le premier ministre a critiqué sévèrement les réponses du gouvernement Trudeau sur les demandes du Québec en santé et en immigration.

« D’abord, je vais laisser à M. Trudeau vous dire ce qu’il m’a répondu. Je ne veux pas non plus et je vais être bien clair avec vous, faire une chicane avec Ottawa à l’étranger. On va garder les affaires locales, localement », a-t-il soutenu.

François Legault a terminé sa journée avec une brève rencontre avec le président français Emmanuel Macron où il y a pu à nouveau faire valoir l’importance de protéger le français et d’augmenter la production de contenu francophone sur les plateformes numériques.

L’entretien prévu avec le président tunisien Kaïs Saïed a été remis à dimanche en raison des plénières qui se sont étirées. François Legault a accepté de rencontrer le président Saïed, bien que son régime soit contesté, sous prétexte qu’il souhaite « donner une chance au coureur ».

Justin Trudeau, qui a manœuvré cet été auprès de son allié français pour reporter à nouveau le Sommet, s’abstient de son côté.

Selon une source près du gouvernement fédéral, Ottawa veut « maintenir ses relations » avec la Tunisie, mais ne veut pas « renforcer » ou « donner une importante vitrine » au régime de M. Saïed à quelques semaines des élections législatives.

Justin Trudeau participera en revanche aux plénières où sera également présent le président tunisien. Des échanges en marge de ces activités pourraient survenir, a-t-on précisé.

Le leadership du président tunisien est contesté depuis qu’il s’est emparé de tous les pouvoirs législatifs en 2021.