La première neige complique la circulation dans plusieurs secteurs

Qui dit première neige, dit déplacements plus compliqués. La congestion était nettement plus dense, mercredi matin, dans l’ensemble de la région métropolitaine, alors que celle-ci recevait ses premiers flocons. La circulation semblait particulièrement pénible sur la Métropolitaine, l’autoroute Décarie et l’autoroute 25.