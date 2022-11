La première neige de plus en plus tardive

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de la saison froide : la neige a tendance à se faire de plus en plus attendre. Selon une compilation réalisée par La Presse, depuis 1975, la première neige est arrivée en moyenne une quinzaine de jours plus tard pour les villes de Montréal et de Québec ; un phénomène attribué aux changements climatiques.