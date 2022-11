La Presse présente La sélection, un nouvel espace dans son application mobile qui permet d’y consommer l’information autrement en trouvant rapidement et facilement les contenus essentiels de la journée et de la semaine. Au même endroit, vous retrouvez les contenus incontournables sélectionnés par l’équipe de la rédaction, les articles de vos chroniqueurs et éditorialistes préférés, le palmarès des articles les plus consultés et des suggestions selon vos habitudes de lecture.

LA presse

« Notre application mobile est utilisée mensuellement par près de 775 000 utilisateurs assidus dont près de la moitié la consultent tous les jours. Elle est reconnue pour son fil de nouvelles et son interface unique et conviviale qui permet de tout savoir des informations de dernière heure. Notre salle de rédaction y diffuse pour nos lecteurs un volume représentant plus de 120 nouvelles par jour. L’espace La sélection a ainsi été pensé pour regrouper le meilleur de nos contenus quotidiens afin de les faire rayonner à leur plein potentiel et permettre aux lecteurs de trouver facilement et rapidement les essentiels du jour et de la semaine, explique Jean-Marc De Jonghe, vice-président, Stratégie et produits numériques. La sélection propose ainsi un nouveau rituel de lecture et une expérience renouvelée dans notre application mobile. »

La sélection est accessible dans le coin inférieur droit de l’écran de l’application mobile de La Presse et vous amène dans un fil de contenu unique segmenté sous forme de plusieurs carrousels qui se succèdent. L’arborescence de l’espace assure l’équilibre du volume d’information et dynamise la présentation des contenus en introduisant une navigation distincte du fil principal de l’application.

Pour François Cardinal, vice-président Information et éditeur adjoint de La Presse, l’ajout de cet espace permet d’intégrer la notion de choix éditorial à l’application mobile.

La sélection met l’accent sur le contenu riche et original que nous produisons chaque jour, avec une préférence pour les textes et dossiers que nous estimons essentiels pour bien comprendre l’actualité. Nous avons ainsi simplifié la tâche des lecteurs en leur offrant, dans un même espace, les incontournables à lire chaque jour. François Cardinal, vice-président Information et éditeur adjoint de La Presse

Concrètement, ce nouvel espace est introduit par la sélection du jour qui propose les choix de la rédaction, les chroniques et éditoriaux, des suggestions selon vos intérêts et vos habitudes de lecture et un palmarès du jour avec les articles les plus consultés. Plus bas dans le fil, les meilleurs contenus de la semaine sont présentés en quatre regroupements distincts : « Les essentiels », composés des chroniques et reportages marquants, « Pouvoir d’achat » pour vous guider dans vos choix, « Bien vivre » pour vous inspirer et vous divertir, « L’angle positif » avec des histoires qui font du bien et finalement le palmarès de la semaine, avec les articles les plus consultés par nos lecteurs.

Découvrez le nouvel espace La sélection dans la dernière mise à jour de l’application (versions égales ou ultérieures à iOS 6,0 et Android : 5.3.63.0). Prenez note que cette mise à jour de l’application est disponible pour les versions iOS 14 et plus et Android 7 et plus.